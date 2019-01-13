Coppa Italia'da Inter ve Napoli sahne alıyor! iddaa'da en popüler...
Juventus, Lazio ve Milan turladı, Coppa Italia'da sahneye çıkması sırası Inter ve Napoli'ye geldi. Takımlardan son haberlere ve iddaa'daki en popüler tercihlere göz atalım...
Inter - Benevento
- Inter'in kadrosunda önemli bir eksik yok.
- Teknik patron Luciano Spalletti, kupayı kazanma hedeflerinin olduğunu söyledi.
- Son 3 galibiyetini 'tek farkla' alan, 5 resmi maçtır kaybetmeyen Inter, Benevento engelini geçerse çeyrek finalde Lazio ile eşleşecek.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Napoli - Sassuolo
- Napoli'de Dries Mertens, Marek Hamsik, Raul Albiol sakat. Simone Verdi cezalı, David Ospina ile Allan ise kadroda değil.
- Hücumda Arkadiusz Milik ve Lorenzo Insigne ikilisini izleyeceğiz. Orta alanda 'Ounas, Rog, Diawara, Zielinski' dörtlüsünü görmek şaşırtıcı olmaz. Ospina'nın eldivenlerini Alex Meret devralacak.
- Sassuolo'da ise Kevin-Prince Boateng'in durumu maç saati netleşecek, Marlon kadroda yok.
- Domenico Berardi'nin hücum partnerinin Alessandro Matri olması bekleniyor.
Coppa Italia maçları CANLI yayınlarla Nesine.com'da, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle