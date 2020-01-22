Coppa Italia | Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus'a konuk olacak. Saat 22:45'te başlayacak mücadeleyi Gianluca Rocchi yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Juventus: Buffon; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo.

Roma: Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

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Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin, Cristiano Ronaldo'lu Juventus'a karşı mücadele ederken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

- İki ekip arasındaki son 10 maçta Juventus 5 kez kazanırken Roma sahadan 3 kez galip ayrıldı.

- Roma’nın ligdeki son 5 maçında ilk yarı gol atılırken bunların 3’ü "İY 1.5 ÜST" oldu.

- Juventus’un ligdeki son 8 maçı "2.5 ÜST" tamamlandı. Bu 8 maçlık serinin 7’si ise "KG VAR" bitti.

- Juventus tüm kulvarlarda çıktığı son 7 resmi maçta galip geldi.

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Cengiz Ünder'in Roma formasıyla attığı ilk golü hatırlayalım...