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GeriFutbol Coppa Italia | Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?
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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2020 - 13:01,Son Güncelleme:/

Coppa Italia | Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?

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Coppa Italia | Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?

İtalya Kupası'nda (Coppa Italia) çeyrek final zamanı! Juventus, Roma'yı konuk edecek. Peki karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda? Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ile Mert Çetin oynayacak mı?

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus'a konuk olacak. Saat 22:45'te başlayacak mücadeleyi Gianluca Rocchi yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Juventus: Buffon; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo.

Roma: Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

Coppa Italia | Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta Hangi kanalda Cengiz Ünder oynayacak mı

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin, Cristiano Ronaldo'lu Juventus'a karşı mücadele ederken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Coppa Italia | Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta Hangi kanalda Cengiz Ünder oynayacak mı

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

- İki ekip arasındaki son 10 maçta Juventus 5 kez kazanırken Roma sahadan 3 kez galip ayrıldı.

- Roma’nın ligdeki son 5 maçında ilk yarı gol atılırken bunların 3’ü "İY 1.5 ÜST" oldu.

- Juventus’un ligdeki son 8 maçı "2.5 ÜST" tamamlandı. Bu 8 maçlık serinin 7’si ise "KG VAR" bitti.

- Juventus tüm kulvarlarda çıktığı son 7 resmi maçta galip geldi.

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Coppa Italia | Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta Hangi kanalda Cengiz Ünder oynayacak mı

Cengiz Ünder'in Roma formasıyla attığı ilk golü hatırlayalım...

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