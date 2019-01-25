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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.01.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Çöplükten çeyrek finale! Ümraniyespor'un başarı hikayesi...

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Çöplükten çeyrek finale! Ümraniyespor'un başarı hikayesi...

İlk olarak 1993 yılında patlayan Ümraniye’deki çöplüğün arazisine kurulan tesislere yerleşen Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki güçlü rakibi Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Başkan Hasan Can'ın 2004 yılında göreve gelmesiyle başlayan 15 yıllık serüvenin ardından Ümraniyespor başarı basamaklarını tek tek çıktı ve bu başarılarını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkarak taçlandırdı.

Ümraniyespor son 15 yıl içinde, Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e, daha sonra Bölgesel Amatör Lig'den, 3. Lig'e, ardından 2. Lig’e ve en sonunda da Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek tarihe geçen Ümraniyespor’un golünü 89. dakikada Leandrinho attı. Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Ümraniyespor maçına Başkan Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniyespor Yönetim Kurulu Üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, maçın ardından oyuncuları tebrik ederek çeyrek finalde Ümraniyespor’a başarılar diledi. Başkan Hasan Can, Ümraniye Çarşı Metro durağında Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, Ümraniyespor futbolcuları ve taraftarları ile bir araya gelerek kutlamalara katıldı.

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