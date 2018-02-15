Copenhagen-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerCopenhagen-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Arena Copenhagen-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
15.02.2018 - 16:37, Son Güncelleme:

Copenhagen-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Danimarka temsilcisi Copenhagen, evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk edecek. Karşılaşmayı bekleyen futbolseverler ise büyük bir merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Copenhagen-Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Saat kaçta yayınlanacak?

Copenhagen-Atletico Madrid maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Copenhagen sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Zorlu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını soruşturan futbolseverler, sorularının yanıtını internette arıyor. Peki Copenhagen-Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı, saat kaçta? İşte detaylar...

COPENHAGEN-ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunun ilk maçında Danimarka'nın köklü kulübü Copenhagen evinde Atletico Madrid'i konuk edecek. Bu akşam TSİ 23.05'te Parken Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhukov ve Oleg Maslyanko yapacak. Copenhagen-Atletico Madrid maçı Tivibu Spor 4'ten naklen canlı olarak izlenebilecek.

COPENHAGEN-ATLETİCO MADRİD MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Stale Solbakken'in idaresindeki Danimarka ekibi Copenhagen, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Sheriff Tiraspol ve Fastav Zlin ile mücadele ederek grubu 2. sırada tamamlamış ve bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.

Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibi Atletico Madrid ise Şampiyonlar Ligi grup etabında Roma, Chelsea ve Karabağ ile mücadele eden grubu 3. sırada tamamlayarak bu turnuvaya veda etmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TFF'den flaş açıklama! Caner Erkin, Volkan Demirel, Muslera...

Borussia Dortmund Atalanta maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ludogorets - Milan maçı hangi kanalda saat kaçta?

Östersunds - Arsenal maçı hangi kanalda saat kaçta?