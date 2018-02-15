Copenhagen-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Danimarka temsilcisi Copenhagen, evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk edecek. Karşılaşmayı bekleyen futbolseverler ise büyük bir merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Copenhagen-Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Saat kaçta yayınlanacak?
Copenhagen-Atletico Madrid maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Copenhagen sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Zorlu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını soruşturan futbolseverler, sorularının yanıtını internette arıyor. Peki Copenhagen-Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı, saat kaçta? İşte detaylar...
COPENHAGEN-ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunun ilk maçında Danimarka'nın köklü kulübü Copenhagen evinde Atletico Madrid'i konuk edecek. Bu akşam TSİ 23.05'te Parken Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhukov ve Oleg Maslyanko yapacak. Copenhagen-Atletico Madrid maçı Tivibu Spor 4'ten naklen canlı olarak izlenebilecek.
COPENHAGEN-ATLETİCO MADRİD MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Stale Solbakken'in idaresindeki Danimarka ekibi Copenhagen, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Sheriff Tiraspol ve Fastav Zlin ile mücadele ederek grubu 2. sırada tamamlamış ve bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibi Atletico Madrid ise Şampiyonlar Ligi grup etabında Roma, Chelsea ve Karabağ ile mücadele eden grubu 3. sırada tamamlayarak bu turnuvaya veda etmişti.
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