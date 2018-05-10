Copa do Brasil maçlarına iddaa tahminleri
Türkiye'deki gibi Brezilya'da da kupa heyecanı yaşanıyor. İşte Nesine.com yorumcusu Mertcan Bulca'dan, gecenin öne çıkan iddaa tahminleri!
Flamengo - Ponte Preta
- Seyircisiz oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Flamengo, ligde de üst üste America Mineiro, Ceara ve Internacional maçlarını kazanarak havaya girdi.
- Guerrero da 7 aylık doping cezasının ardından takıma döndü. Diego belirsiz.
- Ponte’nin önceliği Serie A’ya geri çıkabilmek. Serie B’de 5 yıl sonra oynanan Guarani derbisini 3-1 kazanırken, müthiş bir futbol oynadılar.
- Maracana’da 2.5 üstü denenir. -> Kuponunuza ekleyin!
Santos - Luverdense
- Libertadores’te gruptan çıksa da ligde peş peşe Bahia ve Gremio maçlarını kaybeden Santos, güven tazeleme amacında.
- 3. Lig takımı Luverdense, 14 yıllık geçmişe sahip bir kulüp. Son 9 resmi maçlarının 1’inde kazanabildiler.
- Gremio hezimetini unutturmak isteyen Santos’a direnemezler. Fark izleriz. -> Kuponunuza ekleyin!
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