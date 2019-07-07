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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.07.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Copa America'nın şampiyonu belli oluyor! Ev sahibi Brezilya'ya iddaa'da...

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Copa America'nın şampiyonu belli oluyor! Ev sahibi Brezilya'ya iddaa'da...

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Copa America'da artık final zamanı! Sambacılar ile Peru arasında oynanacak maç öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

BREZİLYA - PERU

- Yarı finalde Arjantin'i 2-0'la geçen Brezilya, ev sahipliği yaptığı Copa America'nın finaline yükselme başarmıştı.

- Üç grup, iki de eleme maçı, toplam beş maçta kalelerinde gol görmediler!

- Roberto Firmino ve Gabriel Jesus arasındaki uyum, Neymar'ın yokluğunu hiç aratmadı.

- A Grubu'nun son maçında Sambacılar'dan 5 yiyen Peru, Uruguay'ı penaltılarla geçtikten sonra farklı bir Şili galibiyeti alarak finale yükselmişti.

- Finale çıkmak onlar adına büyük bir başarı zira Uruguay karşısında rakiplerinin 3 golü iptal edildi, Şili maçında da direk şansı yanlarındaydı...

- Tüm gözler Paolo Guerrero üzerinde olacak. Tecrübeli forvetin açtığı kanallara iyi sızan Edison Flores'i de unutmamak gerek. Eleme maçlarında boy göstermeyen Jefferson Farfan'ın durumu belirsizliğini koruyor...

Copa Americanın şampiyonu belli oluyor Ev sahibi Brezilyaya iddaada...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Aralarındaki son 6 maçın 5'ini Brezilya kazandı. (MS1 - iddaa oranı 1,20)

- Bu kupadaki 5 maçta kalesini gole kapatan Brezilya, 2'sinde ise 90 dakikayı golsüz kapattı. (KG YOK - iddaa oranı 1,45)

MİSLİ.COM YAZARI ORKUN ÇOLAKOĞLU NE DİYOR?

Peru'nun kadrosu ölçüsünde Copa America'nın en başarılı takımı olduğu ortada. Fakat bu durum, turnuvada ev sahipliği Brezilya karşısında finalde bir diğer sürpriz ortaya çıkarmaları ihtimalini pek de güçlendirmiyor.

Ev sahibinin bu yıl hem evinde oynaması itibarıyla hem de kadro kalitesiyle açık favori olduğu biliniyordu ve önlerinde tek bir engel kaldı.

Neymar "probleminden" uzak oldukları bu yaz çok daha iyi bir takım konumundalar. 2014 Dünya Kupası'ndan beri yaşadıkları hayal kırıklıkları ortada.

Bu kısmi kefaret şansını tepmeyecekleri gibi, rahat kazanacaklarını düşünüyorum.

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