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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.06.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Copa America'da son yarı finalist belli oluyor! Uruguay'ın iddaa oranı...

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Copa America'da son yarı finalist belli oluyor! Uruguay'ın iddaa oranı...

Şili'nin Copa America yarı finalindeki rakibi hangi takım olacak? Uruguay ve Peru'dan son haberler ve iddaa oranlarına göz atalım...

URUGUAY - PERU

- Uruguay ilk golü bulduğu son 6 maçın 5'ini kazanmayı başardı. Son olarak da Şili engelini geçip adlarını çeyrek finale yazdırmışlardı. (Dk. 82 Cavani)

- Kalede Galatasaray'dan tanıdığımız Muslera, stoperde değişmez ikili Godin-Gimenez, Cavani'nin yanında Suarez ile Uruguay, grup etabında devirdiği Şili'ye yarı finalde rakip olmaya yakın...

- Brezilya'ya 5-0 kaybeden Peru ise CONMEBOL'un elit takımlarına (FIFA'da ilk 20 sırada yer alan) karşı oynadığı son 6 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkartabildi.

- Teknik patron Ricardo Gareca, Brezilya maçının aksine daha temkinli bir kadroyla sahada olabilir!

Copa Americada son yarı finalist belli oluyor Uruguayın iddaa oranı...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Uruguay'ın son 6 galibiyetinin 5'inde ilk yarıları da üstünlükle kapattığını görüyoruz. (İY1/MS1 - iddaa oranı 2,15)

- Peru son 10 maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (MS1 - iddaa oranı 1,45)

MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN "URUGUAY" DİYOR!

Uruguay grup aşamasında çok da zorlanmadan çeyrek finale kadar geldi. Skorer bir kimliğe sahip olan Uruguay, hiç kuşkusuz bu eşleşmenin de favorisi konumunda.

Peru ise kendi grubunda sadece 1 galibiyet aldı. Bu galibiyeti de grubun zayıf halkası olan Bolivya karşısındaydı. Peru ciddi anlamda skor üretme sıkıntısı yaşayan bir ekip. Güçlü Uruguay savunmasına karşı işlerinin bir hayli zor olacağı düşüncesindeyim.

Güçlü savunmasının da yanı sıra çok da etkili hücum silahlarına sahip olan Uruguay'ın bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmasını bekliyorum.

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