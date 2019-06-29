Copa America'da son yarı finalist belli oluyor! Uruguay'ın iddaa oranı...
Şili'nin Copa America yarı finalindeki rakibi hangi takım olacak? Uruguay ve Peru'dan son haberler ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Uruguay ilk golü bulduğu son 6 maçın 5'ini kazanmayı başardı. Son olarak da Şili engelini geçip adlarını çeyrek finale yazdırmışlardı. (Dk. 82 Cavani)
- Kalede Galatasaray'dan tanıdığımız Muslera, stoperde değişmez ikili Godin-Gimenez, Cavani'nin yanında Suarez ile Uruguay, grup etabında devirdiği Şili'ye yarı finalde rakip olmaya yakın...
- Brezilya'ya 5-0 kaybeden Peru ise CONMEBOL'un elit takımlarına (FIFA'da ilk 20 sırada yer alan) karşı oynadığı son 6 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkartabildi.
- Teknik patron Ricardo Gareca, Brezilya maçının aksine daha temkinli bir kadroyla sahada olabilir!
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Uruguay'ın son 6 galibiyetinin 5'inde ilk yarıları da üstünlükle kapattığını görüyoruz. (İY1/MS1 - iddaa oranı 2,15)
- Peru son 10 maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (MS1 - iddaa oranı 1,45)
MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN "URUGUAY" DİYOR!
Uruguay grup aşamasında çok da zorlanmadan çeyrek finale kadar geldi. Skorer bir kimliğe sahip olan Uruguay, hiç kuşkusuz bu eşleşmenin de favorisi konumunda.
Peru ise kendi grubunda sadece 1 galibiyet aldı. Bu galibiyeti de grubun zayıf halkası olan Bolivya karşısındaydı. Peru ciddi anlamda skor üretme sıkıntısı yaşayan bir ekip. Güçlü Uruguay savunmasına karşı işlerinin bir hayli zor olacağı düşüncesindeyim.
Güçlü savunmasının da yanı sıra çok da etkili hücum silahlarına sahip olan Uruguay'ın bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmasını bekliyorum.
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