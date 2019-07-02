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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.07.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Copa America'da nefesleri kesecek yarı final, TEK MAÇ! iddaa'nın favorisi...

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Copa America'da nefesleri kesecek yarı final, TEK MAÇ! iddaa'nın favorisi...

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Copa America'da bu gece ilk finalist belli olacak. Arjantin maçı öncesi öne çıkanlara ve iddaa oranlarına göz atalım...

BREZİLYA - ARJANTİN

- Ev sahibi Brezilya, bazı maçlarda müthiş bir hücum takımı görüntüsü verdi ama Venezuela ve Paraguay karşısında 90 dakikaların golsüz bitmesi de akıllarda soru işareti bıraktı...

- Richarlison, Filipe Luis ve Fernandinho'nun durumları maç saati netlik kazanacak.

- Hücumda "Jesus, Coutinho, Everton" önünde Firmino ile başlamaları, savunmanın solunda ise Alex Sandro'nun yer alması bekleniyor.

- Gruptan çıkması pamuk ipliğine bağlı iken bir anda kendisini yarı finale atan Arjantin'de Dybala ve Di Maria bir kez daha kesik yiyebilir!

- Sergio Agüero ve Lautaro Martinez ikilisinin arkasında serbest roldeki Lionel Messi, son maçlarda meyvesini verdi. Bu gece de benzer düzeni görebiliriz...

Copa Americada nefesleri kesecek yarı final, TEK MAÇ iddaanın favorisi...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Brezilya 623 dakikadır gol yemiyor! Gol yemedikleri bu son 6 maçın 5'ini kazandılar. (MS1 - iddaa oranı 1,65)

- Arjantin'in son 2 galibiyetinde de ilk gol, ilk 10 dakika içerisinde Lautaro Martinez'den geldi! (Katar dk. 4, Venezuela dk. 10)

- Aralarındaki son 5 maçın 3'ünü Brezilya kazandı, bu 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. (KG YOK - iddaa oranı 1,60)

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'DEN TEK MAÇ'A SÜRPRİZ TERCİH!

Ev sahibi olduğu Copa America'da şampiyonluk hedefleyen Brezilya ile, kabus gibi başladığı turnuvada yarı finale kadar yükselen ve üst üste 3. kez final oynama hedefinde olan Arjantin karşı karşıya!

Tite döneminde müthiş bir yenilmezlik yüzdesi olan, son 14 maçta da sahadan yenilgisiz (11 galibiyet) ayrılan Brezilya, tahmini zor maçta bir adım önde.

"Tek farklı" galibiyetleri iddaa'da TEK MAÇ olarak denenir...

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Copa America'da dev yarı final öncesi öne çıkanlara göz atalım...

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