Copa America'da nefesleri kesecek yarı final, TEK MAÇ! iddaa'nın favorisi...
Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Copa America'da bu gece ilk finalist belli olacak. Arjantin maçı öncesi öne çıkanlara ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Ev sahibi Brezilya, bazı maçlarda müthiş bir hücum takımı görüntüsü verdi ama Venezuela ve Paraguay karşısında 90 dakikaların golsüz bitmesi de akıllarda soru işareti bıraktı...
- Richarlison, Filipe Luis ve Fernandinho'nun durumları maç saati netlik kazanacak.
- Hücumda "Jesus, Coutinho, Everton" önünde Firmino ile başlamaları, savunmanın solunda ise Alex Sandro'nun yer alması bekleniyor.
- Gruptan çıkması pamuk ipliğine bağlı iken bir anda kendisini yarı finale atan Arjantin'de Dybala ve Di Maria bir kez daha kesik yiyebilir!
- Sergio Agüero ve Lautaro Martinez ikilisinin arkasında serbest roldeki Lionel Messi, son maçlarda meyvesini verdi. Bu gece de benzer düzeni görebiliriz...
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Brezilya 623 dakikadır gol yemiyor! Gol yemedikleri bu son 6 maçın 5'ini kazandılar. (MS1 - iddaa oranı 1,65)
- Arjantin'in son 2 galibiyetinde de ilk gol, ilk 10 dakika içerisinde Lautaro Martinez'den geldi! (Katar dk. 4, Venezuela dk. 10)
- Aralarındaki son 5 maçın 3'ünü Brezilya kazandı, bu 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. (KG YOK - iddaa oranı 1,60)
MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'DEN TEK MAÇ'A SÜRPRİZ TERCİH!
Ev sahibi olduğu Copa America'da şampiyonluk hedefleyen Brezilya ile, kabus gibi başladığı turnuvada yarı finale kadar yükselen ve üst üste 3. kez final oynama hedefinde olan Arjantin karşı karşıya!
Tite döneminde müthiş bir yenilmezlik yüzdesi olan, son 14 maçta da sahadan yenilgisiz (11 galibiyet) ayrılan Brezilya, tahmini zor maçta bir adım önde.
"Tek farklı" galibiyetleri iddaa'da TEK MAÇ olarak denenir...
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Copa America'da dev yarı final öncesi öne çıkanlara göz atalım...
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