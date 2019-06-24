Copa America'da en iyi üçüncülük mücadelesi! iddaa'da 2.5 ÜST oranı...
Copa America heyecanı aralıksız devam ediyor. C Grubu'nda oynadığı 2 maç sonunda puansız son sırada yer alan Ekvador, Japonya'yı yenerse bir anda kendini üst turda bulabilir! İşte takımlardan son haberler ve iddaa oranları...
- Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
- İlk iki grup maçını puansız geçen Ekvador, olur da Japonya'yı yenerse - B Grubu'nu 2 puanla noktalayan Paraguay'ın üzerine çıkıp "En İyi Üçüncüler" klasmanından üst tur vizesi alacak.
- Aynı durum Japonya için de geçerli, onlar da kazanıp üst tura çıkma peşinde ama iki maç sonunda yedikleri 6 gol nedeniyle savunmaları alarm veriyor! (Ekvador da ilk iki maç sonunda 6 gol yedi...)
- DİKKAT! iddaa'da karşılıklı gol olmasına 1,55 - maçta en az 3 gol çıkmasına ise 1,65 oran açılmıştı. An itibariyle KG VAR tercihi 1,30'a gerilerken, 2.5 ÜST ise 1,45'ten oynanıyor!
- Tecrübeli birçok oyuncusunu turnuvaya getirmeyen Japonya, eskiden hatırladığımız "toplu hücum - toplu savunma" kimliğini de kenara bırakıp disiplinsiz bir turnuva geçiriyor diyebiliriz...
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Ekvador, önce Uruguay’a 4-0 sonra da Şili’ye 2-1’lik skorlarla mağlup oldu. Savunmadaki zaafları dikkat çekiyor. Hücumda da pek üretken değiller. Savunmadan Achilier cezası nedeniyle bu maçta görev alamayacak.
Japonya da rakibi gibi grupta pek istediği sonuçları alamadı. İlk maçta Şili’ye 4-0 kaybedip Uruguay ile de 2-2 berabere kaldılar.
Nagatomo, Sakai, Maya Yoshida, Kagawa, Haraguchi ve Minamino gibi yıldızların yokluğu Japonları fazlasıyla olumsuz etkiledi.
En iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale kalacak. İki takımdan da karşılıklı goller bekliyorum.
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