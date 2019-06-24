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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.06.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Copa America'da en iyi üçüncülük mücadelesi! iddaa'da 2.5 ÜST oranı...

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Copa America'da en iyi üçüncülük mücadelesi! iddaa'da 2.5 ÜST oranı...

Copa America heyecanı aralıksız devam ediyor. C Grubu'nda oynadığı 2 maç sonunda puansız son sırada yer alan Ekvador, Japonya'yı yenerse bir anda kendini üst turda bulabilir! İşte takımlardan son haberler ve iddaa oranları...

EKVADOR - JAPONYA

- Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

- İlk iki grup maçını puansız geçen Ekvador, olur da Japonya'yı yenerse - B Grubu'nu 2 puanla noktalayan Paraguay'ın üzerine çıkıp "En İyi Üçüncüler" klasmanından üst tur vizesi alacak.

- Aynı durum Japonya için de geçerli, onlar da kazanıp üst tura çıkma peşinde ama iki maç sonunda yedikleri 6 gol nedeniyle savunmaları alarm veriyor! (Ekvador da ilk iki maç sonunda 6 gol yedi...)

- DİKKAT! iddaa'da karşılıklı gol olmasına 1,55 - maçta en az 3 gol çıkmasına ise 1,65 oran açılmıştı. An itibariyle KG VAR tercihi 1,30'a gerilerken, 2.5 ÜST ise 1,45'ten oynanıyor!

- Tecrübeli birçok oyuncusunu turnuvaya getirmeyen Japonya, eskiden hatırladığımız "toplu hücum - toplu savunma" kimliğini de kenara bırakıp disiplinsiz bir turnuva geçiriyor diyebiliriz...

Copa Americada en iyi üçüncülük mücadelesi iddaada 2.5 ÜST oranı...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN GOLLERE YÖNELDİ!

Ekvador, önce Uruguay’a 4-0 sonra da Şili’ye 2-1’lik skorlarla mağlup oldu. Savunmadaki zaafları dikkat çekiyor. Hücumda da pek üretken değiller. Savunmadan Achilier cezası nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Japonya da rakibi gibi grupta pek istediği sonuçları alamadı. İlk maçta Şili’ye 4-0 kaybedip Uruguay ile de 2-2 berabere kaldılar. 

Nagatomo, Sakai, Maya Yoshida, Kagawa, Haraguchi ve Minamino gibi yıldızların yokluğu Japonları fazlasıyla olumsuz etkiledi. 

En iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale kalacak. İki takımdan da karşılıklı goller bekliyorum.

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