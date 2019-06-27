Copa America'da çeyrek final zamanı! Brezilya'nın galibiyetine iddaa'da...
Grup maçları sona erdi, şimdi çeyrek final zamanı! Copa America'nın ev sahibi Brezilya, Gremio Arena'da Paraguay'ı ağırlıyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Son 13 maçında yenilgi yüzü görmeyen Copa America'nın ev sahibi Brezilya, grup maçlarında 8 gol atarken kalesini gole kapamayı başardı.
- Bu 13 maçın 11'ini kazanan Sambacılar, 11 galibiyetin 8'inde de ağlarında gol görmediler. CONMEBOL ekiplerine karşı 754 dakikadır geçit vermediklerinin de altını çizelim...
- Paraguay ise son 11 maçında sadece 1 kere sahadan galibiyetle ayrılabildi.
- B Grubu'nu 2 puanla geçen "Amerika'nın Kalbi" olarak anılan Paraguaylılar, "En İyi 3.'ler" kontenjanından çeyrek finale adını yazdırdı.
- Grupta attıkları 3 golün 2'sini hazırlayan Miguel Almiron ve 36 yaşını deviren Oscar Cardozo, takımda öne çıkan isimler...
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Tite yönetimindeki Brezilya, Paraguay ile oynadığı maçı 3-0 kazanmış ve Sambacılar iki yarıda da goller bulmuştu. (İY1/MS1 - iddaa oranı 1,30)
- Paraguay'ın son 9 maçının 6'sında karşılıklı goller izledik. (KG VAR - iddaa oranı 1,85)
MİSLİ.COM YAZARI ERSİN ASLAN "FARKLI" BİR BREZİLYA BEKLİYOR!
Brezilya, Copa America çeyrek finalinde grubunu 7 puanla lider tamamladı. Paraguay ise grubunda sadece 2 puan toplayabildi ve -1 averajına rağmen kendisinden daha kötü Japonya'yı geride bırakıp üçüncüler kontenjanından çeyrek finale kaldı.
Peru karşısında 5-0 kazanan ve turnuvanın en büyük favorilerinden olan ev sahibi Brezilya zayıf rakibi önünde net favori.
Paraguay savunmada kalıp direnmeye çalışır fakat Brezilya'nın usta ayakları karşısında direnebilmeleri zor, Brezilya'nın handikaplı kazanarak yarı finale çıkmasını bekliyorum.
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