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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.07.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Copa America finali ne zaman? Brezilya Peru final maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Copa America finali ne zaman? Brezilya Peru final maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da, Şili'yi 3-0'la geçen Peru finale adını yazdırdı. Peru final maçında, yarı finalde Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya ile karşılaşacak. Gözler şimdi Brezilya ile Peru arasında oynanacak maçın tarihinde. Peki, Brezilya Peru Copa America final maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Copa America'da finalin adı 'Brezilya-Peru' oldu. Bu yıl Brezilya'da düzenlenen Copa America'nın final maçına kısa bir süre kala, Brezilya Peru maçına ilişkin tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, heyecanla beklenen Copa America final maçına ilişkin tüm detaylar...

Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

COPA AMERİCA HAKKINDA

Güney Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonları arasında yer alıyor.

Copa América CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası'na verilen addır. Normalde 2 senede bir düzenlenir ama gelişen olaylara göre tarihi değişir.

CONMEBOL üyesi olan Arjantin, Brezilya, Bolivya, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay, Venezuela ve Ekvador'un katıldığı turnuvaya, üye olmayan iki takım daha davet edilir. Böylece turnuva 12 takımla oynanır.

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