Copa America finali ne zaman? Brezilya Peru final maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da, Şili'yi 3-0'la geçen Peru finale adını yazdırdı. Peru final maçında, yarı finalde Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya ile karşılaşacak. Gözler şimdi Brezilya ile Peru arasında oynanacak maçın tarihinde. Peki, Brezilya Peru Copa America final maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Copa America'da finalin adı 'Brezilya-Peru' oldu. Bu yıl Brezilya'da düzenlenen Copa America'nın final maçına kısa bir süre kala, Brezilya Peru maçına ilişkin tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, heyecanla beklenen Copa America final maçına ilişkin tüm detaylar...
Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
COPA AMERİCA HAKKINDA
Güney Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonları arasında yer alıyor.
Copa América CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası'na verilen addır. Normalde 2 senede bir düzenlenir ama gelişen olaylara göre tarihi değişir.
CONMEBOL üyesi olan Arjantin, Brezilya, Bolivya, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay, Venezuela ve Ekvador'un katıldığı turnuvaya, üye olmayan iki takım daha davet edilir. Böylece turnuva 12 takımla oynanır.
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