Copa America C Grubu'nda liderlik maçı! Şili kazanırsa...
Copa America heyecanı aralıksız devam ediyor. C Grubu liderlik maçında Şili, Maracana'da Uruguay ile karşı karşıya! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Stoperde Medel, sağ bekte Isla, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den tanıdığımız Şili oyuncuları... Junior Fernandes de kadroda ama onu fazla izleyemedik.
- Çünkü hücumda Eduardo Vargas ile Alexis Sanchez takımı ilk 2 maç sonunda 6 puana getiren önemli işlere imza attılar.
- Uruguay'a 1 puan gruptan çıkmak için yetecek, yenilgi halinde de genel averajları fena değil yine çıkabilirler ama kazanırlarsa lider çıkıp Kolombiya'yı pas geçebilirler.
- B Grubu'nu sürklase edip formda bir görüntü ortaya koyan Kolombiya ile çeyrek finalde eşleşmek yerine yarı finalde karşı karşıya gelmek daha akılcı olacaktır. Kısacası, iki takım da grup liderliği için sahada olacak...
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Bu kritik karşılaşmaya Misli.com üzerinden iddaa oynayan bahisseverler, maçın gollü geçme olasılığını daha yüksek görüyor... %26'lık kesim, maçta en az 3 gol olacağını düşünüp 1,80 iddaa oranına yönelmiş durumda.
Gruptaki ilk 2 maçını kayıpsız geçen Şili'ye değil, kazanırsa liderliğe yükselecek olan Uruguay'a ise %16'lık bir yönelme söz konusu. Uruguay'ın galibiyetine iddaa'da 1,85 oran açıklanmış durumda!
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