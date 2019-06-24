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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
24.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Copa America C Grubu'nda liderlik maçı! Şili kazanırsa...

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Copa America C Grubu'nda liderlik maçı! Şili kazanırsa...

Copa America heyecanı aralıksız devam ediyor. C Grubu liderlik maçında Şili, Maracana'da Uruguay ile karşı karşıya! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

ŞİLİ - URUGUAY

- Stoperde Medel, sağ bekte Isla, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den tanıdığımız Şili oyuncuları... Junior Fernandes de kadroda ama onu fazla izleyemedik.

- Çünkü hücumda Eduardo Vargas ile Alexis Sanchez takımı ilk 2 maç sonunda 6 puana getiren önemli işlere imza attılar.

- Uruguay'a 1 puan gruptan çıkmak için yetecek, yenilgi halinde de genel averajları fena değil yine çıkabilirler ama kazanırlarsa lider çıkıp Kolombiya'yı pas geçebilirler. 

- B Grubu'nu sürklase edip formda bir görüntü ortaya koyan Kolombiya ile çeyrek finalde eşleşmek yerine yarı finalde karşı karşıya gelmek daha akılcı olacaktır. Kısacası, iki takım da grup liderliği için sahada olacak...

Copa America C Grubunda liderlik maçı Şili kazanırsa...

MİSLİ.COM ÜYELERİ "2.5 ÜST" TERCİHİNE YOĞUNLAŞTI!

Bu kritik karşılaşmaya Misli.com üzerinden iddaa oynayan bahisseverler, maçın gollü geçme olasılığını daha yüksek görüyor... %26'lık kesim, maçta en az 3 gol olacağını düşünüp 1,80 iddaa oranına yönelmiş durumda.

Gruptaki ilk 2 maçını kayıpsız geçen Şili'ye değil, kazanırsa liderliğe yükselecek olan Uruguay'a ise %16'lık bir yönelme söz konusu. Uruguay'ın galibiyetine iddaa'da 1,85 oran açıklanmış durumda!

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