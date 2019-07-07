Copa America 2019 finali: Brezilya Peru maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Copa America'da final heyecanı, Brezilya Peru maçı ile futbolcuların karşısına çıkacak. Şili'yi 3-0 mağlup eden Peru, Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Copa America finalinde bölgenin en büyüğü olmak için kozlar paylaşılacak. Peki, Brezilya Peru maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merakla beklenen karşılaşma öncesinde bazı bilgiler
Brezilya Peru maçı ile Copa America'nın 2019 finali tamamlanacak. Yaklaşık 1 milyar euro takım değerine sahip olan Brezilya, 47 milyon euroluk takım değerine sahip olan rakibi Peru ile karşılaşacak. Peki, Brezilya Peru maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Brezilya Peru maçı için merak edilen bazı bilgiler
BREZİLYA PERU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Copa Amerika'nın 2019 finali kapsamında oynanacak olan Brezilya Peru maçı, 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
ÜÇÜNCÜ BELLİ OLDU
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, üçüncü oldu.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın üçüncülük maçında Arjantin ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Arjantin, 12. dakikada Sergio Agüero ve 22. dakikada Paulo Dybala'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Şili'nin 59. dakikada Arturo Vidal'ın penaltı golüyle farkı bire indirdiği mücadelede başka gol olmadı ve Arjantin turnuvayı üçüncülükle tamamladı.
Karşılaşmanın 37. dakikasında girdikleri ikili mücadelenin ardından tartışan Arjantinli Lionel Messi ile Şilili Gary Medel, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
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