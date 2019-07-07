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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.07.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Copa America 2019 finali: Brezilya Peru maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Copa America 2019 finali: Brezilya Peru maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Copa America'da final heyecanı, Brezilya Peru maçı ile futbolcuların karşısına çıkacak. Şili'yi 3-0 mağlup eden Peru, Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Copa America finalinde bölgenin en büyüğü olmak için kozlar paylaşılacak. Peki, Brezilya Peru maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merakla beklenen karşılaşma öncesinde bazı bilgiler

Brezilya Peru maçı ile Copa America'nın 2019 finali tamamlanacak. Yaklaşık 1 milyar euro takım değerine sahip olan Brezilya, 47 milyon euroluk takım değerine sahip olan rakibi Peru ile karşılaşacak. Peki, Brezilya Peru maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Brezilya Peru maçı için merak edilen bazı bilgiler

BREZİLYA PERU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Copa Amerika'nın 2019 finali kapsamında oynanacak olan Brezilya Peru maçı, 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

ÜÇÜNCÜ BELLİ OLDU

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, üçüncü oldu.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın üçüncülük maçında Arjantin ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Arjantin, 12. dakikada Sergio Agüero ve 22. dakikada Paulo Dybala'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Şili'nin 59. dakikada Arturo Vidal'ın penaltı golüyle farkı bire indirdiği mücadelede başka gol olmadı ve Arjantin turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında girdikleri ikili mücadelenin ardından tartışan Arjantinli Lionel Messi ile Şilili Gary Medel, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

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