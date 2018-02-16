Conte'yi şoke eden hediye
Chelsea menajeri Antonio Conte'nin düzenlediği basın toplantısında, İtalyan teknik adama rakibi Jose Mourinho'nun imzaladığı United forması sunuldu.
Antonio Conte, düzenlediği basın toplantısında ilginç bir sürprizle karşılaştı. Conte'ye arkasında adının yazdığı ve uzun süredir kavgalı olduğu Jose Mourinho tarafından imzalanan bir Manchester United forması verilmek istendi.
Organizasyon ise İtalyan komedi programı Le Lene' nin yapımcılarından Stefano Corti ve Alessandro Onnis tarafından düzenlendi. İkili, geçtiğimiz ay Mourinho'ya haberi olmadan arkasında Conte'nin isminin yazılı olduğu Manchester United formasına, "Bir numaralı hayranım Antonio'ya" diye imza attırmıştı. (Goal)
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