Conte'ye basın toplasında büyük sürpriz! Mourinho...
Chelsea teknik direktörü Antonio Conte, Hull City ile oynayacakları kupa maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında büyük bir sürprizle karşılaştı.
Conte’ye toplantı sırasında uzun süredir küs olduğu Jose Mourinho’nun imzaladığı Manchester United forması verildi. İtalya’da komedi programı yapan Stefano Corti, önce sırtında Conte yazılı formayı verdi ardından elindeki tabletle bir video mesaj gösterdi. İşin ilginç yanı Corti, yakın zamanda Mourinho'ya bilgisi olmadan Conte'nin isminin yazılı olduğu Manchester United formasına, "Bir numaralı hayranım Antonio'ya" diye imza attırmıştı.
Yaşananları büyük bir olgunlukla karşılayan ve hiç bölmeyen Conte tüm ısrarlara rağmen formayı almadı.
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