Conte fena şaşırttı! Okuduğu kitap...

Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte, milli maçlar için verilen arada İngilizce çalışarak dil sorununu sıfıra indirmeyi amaçladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’nin teknik direktörü Antonio Conte, herkes tatil yaparken çalışmaya devam etti. Eşi Elisabetta ile birlikte tatile giden İtalyan teknik adam, İngiliz futbol sözlüğü kitabıyla görüntülendi.

Geçen sezon Chelsea ile lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, dil konusunda kendini geliştirmek için her fırsatı kullanıyor. Takımdaki oyuncularla daha iyi iletişim kurmak için İngilizcesini ileri bir seviyeye taşımayı planlayan Conte, İngiliz futbolunda kullanılan bütün terimlerin yer aldığı bir kitapla görüldü.

48 yaşındaki çalıştırıcı, Tom Challenger’ın yazdığı ve İngiliz futbolunda kullanılan terimlerin yer aldığı sözlük kitabını okuyarak iletişim sorununu tam anlamıyla çözmek için çabalıyor. Bu kitapta futbolun içinde bulunan her şeyin tanımı yapılıyor.

Chelsea bu sezon ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. (Sözcü)