Conte, Chelsea'den tazminat istiyor
Antonio Conte, Chelsea kulübüne tazminat davası açmaya hazırlanıyor.
The Times gazetesinde yer alan habere göre İtalyan teknik adam, İngiliz ekibinin sözleşmesini çok geç feshetmesi nedeniyle kariyerinin zarar gördüğünü düşünüyor.
48 yaşındaki çalıştırıcının, mahkemeye giderek zararının temin edilmesini isteyeceği kaydedildi.
Takımın başına Maurizzio Sarri'yi getiren mavi - beyazlı ekipte Conte'nin gönderilmesi uzun süre gündemdeydi.
Takımın başına Maurizzio Sarri'yi getiren mavi - beyazlı ekipte Conte'nin gönderilmesi uzun süre gündemdeydi. Chelsea sözleşmesinde yazan maddeye göre Conte'ye 9 milyon Euro tazminat bedeli ödemek zorunda kalmıştı. (Güneş)
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