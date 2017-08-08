CONTADOR'DAN ELVEDA

Kariyeri boyunca 7 Büyük Tur zaferi bulunan ve aktif sporcular arasında bu alanda zirvede yer alan Alberto Contador, İspanya Bisiklet Turu'ndan sonra emekliye olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tarihte üç Büyük Tur'u da kazanan 6 isim arasında yer alan İspanyol bisikletçi son zaferini 2015 yılında İtalya Bisiklet Turu'nda yaşamıştı.

Trek Segafredo'nun 34 yaşındaki sporcusu emeklilik kararını açıkladığı paylaşımda, ''Bu mutlulukla söylediğim bir karar, mutsuzlukla değil. Kararım hakkında iyice düşündüm ve ülkemdeki bir yarıştan daha iyi bir veda olacağını tahmin etmiyorum. Fantastik bir üç hafta geçireceğimize inancım tam ve buluşmamız için sabırsızım. Hepinize sevgiler ve 19 Ağustos'ta yollarda görüşmek üzere'' ifadelerini kullandı.

Alberto Contador'un son yarışı olacak İspanya Bisiklet Turu 19 Ağustos'ta Nimes'ten başlayıp, 10 Eylül'de başkent Madrid'te son bulacak.