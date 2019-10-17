Conor McGregor, ringe dönüyor!
İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor, uzun bir sürenin ardından ringlere döneceğini açıkladı.
Geçen sene Khabib Nurmagomedov'a yenildikten sonra yaklaşık bir yıldır dövüşmeyen Conor McGregor, dönüş tarihini açıkladı.
İrlandalı karma dövüş sanatları ustası, Aralık ayında Frankie Edgar maça çıkacağını duyurdu.
Kararını Twitter'dan açıklayan İrlandalı, ''Doğum günün kutlu olsun Frankie, Aralık'ta görüşürüz'' dedi. Bunun üstüne Frankie Edgar, ''Teşekkürler dostum,
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle