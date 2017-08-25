Conor Mcgregor Mayweather maçı tüm dövüş sanatları takipçileri tarafından bekleniyor. Aylar öncesinden hazırlıklarına başlanılan mücadele için onlarca konferans düzenlendi. Bu maçın en ilgi çekici özelliği ise Conor Mcgfregor'un karma dövüş sanatçısı olması ve Floyd Mayweather'ın boksör olması oldu. Bu dikkat çekici karşılaşmada kimin kazanacağı merakını koruyor. Peki, Conor Mcgregor Mayweather maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

CONOR MCGREGOR-FLOYD MAYWEATHER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Floyd Mayweather ile Conor McGregor arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek maç, 26 Ağustos Cumartesi günü TSİ 23.59'da ekrana gelecek. Bu mücadele S Sport kanalından canlı izlenebilecek. S Sport'a D Smart 78, Digiturk 85 ve Turkcell TV+ 77. kanaldan ulaşılabilecek.

KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ KARABORSADA

Milyonlarca kişinin takip edeceği Floyd Mayweather-Conor McGregor maçının biletleri tükendi. Bilete sahip olmak isteyen boks tutkunları karaborsanın yolunu tuttu. Maçı canlı, yerinde izlemek isteyenlerin en arkadaki koltuklara 1,596.49 sterlin ödemesi gerekirken, en pahalı biletin ise en ön kategoride 6,155.95 sterlin'den satıldığı öğrenildi.

SADECE RİNGE ÇIKTIKLARI İÇİN MİLYONLAR KAZANACAKLAR

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İki sporcunun alacağı ücretler de belli. Rakibine göre daha tecrübeli ve kariyerli olan Mayweather 100 milyon Sterlin (Yaklaşık 446 milyon TL) alırken McGregor’a 100 milyon Dolar (Yaklaşık 352 milyon TL) ödenecek.

Tüm zamanların en iyi savunma yapan boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mayweather aynı zamanda yüksek hareket kabiliyeti ile rakiplerinin en ufak hatasına ceza kesmesiyle biliniyor.