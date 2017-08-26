Conor McGregor kimdir? Kaç yaşındadır?

Conor Anthony McGregor (d. 14 Temmuz 1988, Dublin), İrlandalı karma dövüş sanatları ustası. Eski UFC tüy sıklet, şimdiki UFC hafif sıklet şampiyonudur.
McGregor 2008 yılında MMA antrenmanlarına başladı. 2012'de Cage Warriors tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu olmayı başardı. 2013 yılında UFC ile sözleşme imzaladı ve 2015 yılında UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek UFC tüy sıklet şampiyonu oldu. Bu nakavt UFC unvan maçları tarihinin en hızlı nakavtı oldu. 2016 yılında UFC 205'te Eddie Alvarez'i nakavt ederek hafif sıklet şampiyonu oldu ve UFC tarihinde 2 sıklette şampiyon olan ilk dövüşçü oldu.
Conor McGregor
Lakabı: Adı çıkmış
Ağırlık: 70 Kg
Boy: 1,72 m
Kariyeri: 19 galibiyet, 3 yenilgi, 17 nakavt