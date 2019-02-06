Comolli'nin transfer listesi çöktü
Sezon başı gelen 11 oyuncunun kimi hiç oynamadı, kimi devre arasında gitti, kalanlar da tartışılıyor.
Comolli’nin sezon başında transfer ettiği Reyes ve Barış devre arası kiralandı, Ferdi, Berke ve Tolga ligde hiç oynamadı, Slimani, Ayew, Frey, Jailson ve Harun beklentinin altında kaldı. Benzia ise Süper Lig kadrosundan çıkarıldı.
F.Bahçe Kulübü, ara transfer döneminin sona ermesinin ardından, Spor Toto Süper Lig’in kalan haftalarında kadroda yer alacak futbolcuların listesini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdi. Listede, sezon başı Fransa’nın Lille takımından kiralanan Cezayirli orta saha oyuncusu Benzia’ya yer
verilmedi. TFF’ye gönderilen liste doğrultusunda Benzia, sezonun kalan bölümünde lig maçlarında forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde ayrıca sakat futbolcular Tolga Ciğerci ve kaleci Erten Ersu da listeye dahil edilmedi. Carlos Kameni de sezonun ilk bölümünde olduğu gibi yine kadroya alınmadı.
Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ise TFF listesine bildirilmemesine rağmen genç oyuncu listesinde yer aldıkları için ligde görev alabilecek. Sarı lacivertli takımın bu sezon ortaya koyduğu performans sezon başında sportif direktör Damien Comolli tarafından yapılan 11 transferden yeterli verim alınamadığını gösteriyor. Comolli’nin aldırdığı oyunculardan 2’si devre arasında başka kulüplere kiralandı, 3’ü çeşitli sebeplerle ligde hiç oynayamadı, 1’i kadro dışı kaldı, diğer 5’inin performansı ise tartışılıyor.
Sezon başı transfer edilen oyunculardan Diego Reyes, İspanyol ekibi Leganes’e, Barış Alıcı Evkur Yeni Malatya’ya kiralandı. Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu teknik adamlar tarafından ligde hiç oynatılmadı; sadece 1’er kupa maçında şans buldu. Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemedi. 22 maçta görev yapmasına rağmen bekleneni veremeyen Yassine Benzia, TFF listesine alınmadı. Slimani, Harun Tekin, Jailson, Ayew ve Michael Frey ise beklentilerin uzağında kaldı.
DIEGO REYES - 14 maç oynadı, 1 gol attı, Leganes takımına kiralandı.
BARIŞ ALICI - 18 maçta 1 gol, 2 asist üretti, Y.Malatya’ya kiralandı.
FERDi KADIOĞLU Ligde oynamadı, kupada Giresun maçında (5-2) 13 dakika oynadı.
BERKE ÖZER - Ligde oynamadı, kupadaki Giresun maçında (1-0) forma giydi.
YASSINA BENZIA - 20 maçta 2 asist yapabildi, en sonunda kadro dışı kaldı.
TOLGA CİĞERCİ - Sakatlığı yüzünden hiç oynayamadı. Dönüp dönmeyeceği meçhul.
ISLAM SLIMANI - 22 maçta 4 gol attı. Takımın en çok eleştirilen ismi.
ANDRE AYEW - 25 maçta 5 gol, 2 asist üretti. Performansı tartışılıyor.
MICHAEL FREY - 19 maçta 5 gol 1 asist üretti. Yeterliliği tartışılıyor.
JAILSON - 16 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Josef’in yerini dolduramadı.
HARUN TEKİN - 21 maçta oynadı, 9 gol yedi. Performansıyla tartışılıyor.
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