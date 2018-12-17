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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.12.2018 - 17:37, Son Güncelleme:

Comolli'den Zenit açıklaması: O maça kadar...

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Comolli'den Zenit açıklaması: O maça kadar...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Rusya temsilcisi Zenit'i kulüp televizyonuna değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile karşılaşacak Fenerbahçe'de eşleşmeyi değerlendiren Comolli, "Bu sezon çok iyi bir sene geçiriyorlar. Geçen yıl geçirdikleri kötü sezonun ardından iyi bir geri dönüş sağladılar. Her zaman iyi futbolcuları olan özellikle çok fazla Brezilyalı futbolcusu olan bir takım. Ayrıca 21 Şubat'ta oraya gittiğimizde hava çok soğuk olacak. Bunu da mutlaka aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Aynı zamanda yeni bir statta oynayacağız. Dünya Kupası için inşa edilen bir stat. Bu bizim için gerçekten çok iyi bir durum, kaliteli bir zeminde oynayacağız. Rusya'da kışın genellikle zeminlerin durumu sıkıntılı olabilir ama biz iyi bir zeminde oynayacağız" dedi.

Rusya ve Ukrayna takımlarının Şubat ayında henüz sezonu açmadıklarıyla ilgili olarak Damien Comolli, "Biz o maça kadar onlara göre daha fazla maç yapmış olacağız. Rusya ve Ukrayna takımlarının sık karşılaştığı bir sıkıntı bu. Avrupa turnuvalarında yer alırken Şubat ayında henüz sezonun ikinci yarısını açmamış oluyorlar. Bütün oyuncular, hocalar bu kuranın zor olduğunu biliyorlardır. Kolay olmayacak" diye konuştu.

"HOCAMIZ TAKIMA POZİTİF ENERJİ VERMEYE ÇALIŞIYOR"
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sarı lacivertli ekibin pozitif bir hava yakaladığını aktaran Damien Comolli sözlerini şöyle tamamladı: "Kendisi eşliğinde geçirdiğimiz iki idman takım adına gerçekten çok pozitif geçti. Kendisi ve ekibi takımın enerjisini yukarı çekmeye, takıma pozitif enerji ve özgüven vermeye çalışıyor ki özgüven konusu son haftalarda takımımızda biraz eksikti. Gerçekten çok fazla çalışıyorlar. Geçirdiğimiz idmanların yoğunluğu çok iyiydi. Oyuncular kendilerini çok iyi bir şekilde adadılar. Aynı zamanda takımın psikolojik durumunu yukarı çekmeye çalışıyorlar. Bunun etkilerini bu akşamki maçta da göreceğiz diye umuyorum."

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