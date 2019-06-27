Comolli'den Gomis açıklaması! Transfer...
Fenerbahçe'de Fransız sportif direktör Damien Comolli'den Bafetimbi Gomis iddialarına açıklama geldi.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Damien Comolli'den Bafetimbi Gomis açıklaması geldi.
Beinsports'a konuşan Fransız sportif direktör, Bafetimbi Gomis'le transfer görüşmesi yaptığı iddialarıyla ilgili olarak, "Gomis benim arkadaşım. Onunla İstanbul'a geldiği zaman zaten görüşüyoruz. Normal bir görüşmeden öteye geçen bir şey yok. Ben transfer görüşmelerimi halka açık yerlerde yapmam" dedi.
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