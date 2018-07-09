Comolli o yıldız için İngiltere'ye gitti! Yıldız isim...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Transfer çalışmalarını dört bir koldan devam eden F.Bahçe’nin Bojan Krkic ile ilgilendiği bildirildi.
El Mundo Deportivo; Sarı-Lacivertliler’in sportif direktörü Damien Comolli’nin, Krkic için İngiltere’ye gittiğini yazdı. Bonservisi Stoke City'de bulunan 27 yaşındaki Sırp asıllı İspanyol futbolcu için Nice, AEK, Celta Vigo ve New England'n da harekete geçtiği bilgisine verilen haberde, küme düşen İngiliz kulübünün Krkic’i göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.
Geçen sezonu kiralık olarak Alaves'te tamamlayan yıldız oyuncu 17 maçta forma giyebildi ve 1 gol attı. (Güneş)
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