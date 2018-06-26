Comolli kararını verdi! Yollar ayrılıyor...
Fenerbahçe, İsmail Köybaşı ile yollarını ayırarak yeni bir sol bek transfer etmeyi planlıyor. Ayrıca, sportif direktör Comolli, Hasan Ali Kaldırım'ı takımda tutmaya karar verdi.
Fenerbahçe’de yeni sezonda İsmail Köybaşı kadroda düşünülmüyor. Oyuncunun özellikle Anadolu takımlarından birçok teklif alması sebebiyle satışına sıcak bakıldığı ve yerine başka bir sol bek alınmasının gündemde olduğu öğrenildi.
Sol bek arayışlarını sürdüren sportif direktör Comolli, 6 sezondur Sarı-Lacivertli formayı giyen Hasan Ali Kaldırım’ı ise takımda tutmayı planlıyor. (Habertürk)
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