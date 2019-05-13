Comolli Karagümrük - Şanlıurfaspor maçını izledi
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TFF 2. Lig Play-off mücadelesi olan Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor maçını izleyenler arasında bulunuyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fatih Karagümrük, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi izleyenler arasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin idari menajeri Onur Başar ile müsabakayı takip eden Comolli’nin, kendisine eşlik eden Başar ile birlikte kısa notlar aldığı da gözlendi.
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Comolli’nin Karagümrük’ten Ufuk Akyol ve Fenerbahçe’den 400 bin TL satın alma opsiyonuyla Karagümrük’e 2 yıl kiralık olarak verilen kaleci Tarık Çetin’i izlemeye gittiği öğrenildi.
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