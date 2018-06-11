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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
11.06.2018 - 23:33, Son Güncelleme:

Comolli Fransa'da hoca avında

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Comolli Fransa'da hoca avında

Sarı lacivertlilerin yeni sportif direktörü Damien Comolli, birçok farklı isimle görüşmelerini sürdürüyor. Yarın Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe’yle sözleşme imzalayacak olan Comolli, teknik direktör konusunda da açıklama yapabilir.

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ve yönetiminin göreve gelmesinin ardından herkesin en çok merak etmeye başladığı konu, “Gelecek sezon takımı hangi teknik adam çalıştıracak?” oldu. Öncelikle sportif direktörlük görevine Fransız futbol adamı Damien Comolli’yi getiren Koç, teknik direktör konusundaki tercihi de Comolli’ye bıraktı.

Fenerbahçe’nin mevcut hocası Aykut Kocaman da, Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ekibi, Fransız sportif direktöre bir sunum yaptı. Söz konusu sunumdaki paylaşımlardan memnun kaldığı konuşulan Comolli, diğer alternatifleri de göz önünde bulundurmak adına ülkesi Fransa’da gitti ve adaylarla görüşmeler yapmaya başladı.

Tören ertelendi çünkü...
Sarı lacivertli kulübün, daha önce bugün Ülker Stadyumu’nda yapılacak olan resmi törenle imza atacağını duyurduğu Damien Comolli’nin töreni de dün ertelendi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden gerçekleştirilen açıklamada, “Daha önce 12 Haziran Salı günü olarak duyurulan Sportif Direktörümüz Damien Comolli’nin imza töreni ve basın toplantısı, 13 Haziran Çarşamba günü saat 14:00’te, stadımızda bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir” denildi.

Dün kulüp tarafından yayımlanan bu açıklamanın ardında da yazının başında yer verdiğimiz, sportif direktör Comolli’nin Fransa’da farklı teknik direktör adaylarıyla yaptığı görüşmelerin yattığı öğrenildi.

Açıklama yapabilir
Görüşmelerini sürdüren Damien Comolli’nin, teknik direktör konusunda somut adımlar attıktan sonra Türkiye’ye gelmeyi planladığı ve imza töreninin de bu sebeple ertelendiği ifade edildi.

Bu nedenle yarın Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde düzenlenecek olan törende Fenerbahçe sportif direktörünün çarpıcı açıklamalar yapabileceği kulislerde güçlü şekilde konuşulmaya başlandı. Şu anda sarı lacivertli ekibi çalıştıran teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibi ise, son karar için beklemeye geçti.

Gelecek sezon Türkiye ve Avrupa için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe’de teknik direktör konusunun da cuma gününe kadar yüksek ihtimalle netleşmesi bekleniyor.

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