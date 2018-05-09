Come to Beşiktaş başlıyor
Gelecek sezon da Şenol Güneş ile devam edecek olan siyah beyazlılar, tecrübeli hocanın istediği yıldızları yakın takibe aldı.
SON yıllarda yaptığı flaş transferlerle sadece Türkiye’nin değil dünyanın da gündemine oturan ve “Come to Beşiktaş” sloganı dilden dile dolaşan Kartal, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman ile transfer komitesi asbaşkan Umut Güner’in, İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Beşiktaş yönetiminin, takımın Vodafone Park’ta oynadığı ve 2-0 kazandığı Kayserispor karşılaşmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya geldiği ve takıma yapılması planlanan takviyelerle ilgili isimleri aldığı öğrenildi. Orman ve Üner, bu yıldızları izleyecek.
ORTA SAHA VE FORVETE OYUNCU BAKIYORLAR
BAŞKAN Fikret Orman ile asbaşkan Umut Güner’in, Londra’da özellikle orta saha ve forvette görev yapan oyuncular üzerinden çalışmalar yürütecekleri öğrenildi. Milli golcü Cenk Tosun’un Everton’a transfer olmasının ardından yoluna Alvaro Negredo ve Vagner Love ile devam eden Kartal, bu iki yıldızdan da beklediği verimi alamadı. Öte yandan başkan Orman’ın, İngiltere’ya yaptığı seyahat sırasında Londra’da eğitim gören kızını da ziyaret edeceği belirtildi.
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