Combat Arms: Reloaded çıktı

Çevrimiçi ve mobil oyun yayıncılığında dünyanın önde gelen markalarından biri olan NEXON Europe, sevilen çoklu oyunculu free-to-play FPS oyunu Combat Arms’ın tümüyle yenilenmiş hali olan Combat Arms: Reloaded’ın bugünden itibaren indirilebilir olduğunu duyurdu.

Combat Arms: Reloaded, eski oyunun bilinen ve sevilen yanlarını korurken çevrimiçi maçlara yeni ve heyecan dolu bir soluk getiriyor. Tasarım, denge ve karakter gibi üç ana özellik temelinde baştan aşağı değiştirilen oyun artık daha güzel görünüyor ve daha rekabetçi bir oynanış sunuyor.

TASARIM

Güncellenmiş grafik motoru

Birçok yeniliğe ek olarak güncellenen grafik motoru, daha yüksek çözünürlüklü kaplamalar, daha iyi ışıklandırma efektleri ve gerçek zamanlı gölgeler getirirken Combat Arms’ın sevilen aksiyon dolu oynanışını da koruyor.

Yenilenmiş eşleştirme sistemi

Yenilenen Dereceli Maç eşleştirme sistemi sayesinde dengesiz takım eşleşmeleri tarihe karışıyor. Oda listeleri kaldırıldığı için artık iki tıkla doğrudan aksiyona dalmak mümkün. Yeni getirilen “Hardcore” modu sayesinde mücadeleyi bir üst seviyeye taşıyabileceksiniz.

Güncellenmiş kullanıcı arayüzü

Yeni ve kişiselleştirilebilir arayüz sayesinde tüm önemli fonksiyonları bir bakışta görmek mümkün. Sık kullandığınız özellikler için kısayollar oluşturup arayüzle savaşmayı bırakarak sadece düşmanlarınıza yoğunlaşabilirsiniz.

DENGE

Eskiye dönüş

Combat Arms: Reloaded eski donanımları yenileriyle rekabet edebilecek seviyeye getirerek eski oyuncuları güçlendiriyor. Tüm bronz ve düşük seviye gümüş eşyaların özellikleri büyük oranda artıyor. Silahların özelliklerinde ve dengelerinde yapılan değişiklikler tüm oyuncuların eşit bir şekilde mücadele etmesini sağlayacak.

Elden geçirilmiş savaş deneyimi

Elden geçirilip sadeleştirilen silah envanteri oyunculara ihtiyaç duydukları çeşitliliği sunmaya devam ediyor. Eşyaların kozmetik eklentileri ve temel halleri bir çatı altında toplanıyor. Özel güçleri olan versiyonlar ise oyunculara kişiselleştirilmiş bir savaş deneyimi sunmaya devam edecek.

Field Vest

Yeni Field Vest sayesinde acemi veya usta olsun, tüm oyuncular oyuna başlar başlamaz savaşa hazır olacak.

KARAKTER

Gerçek free-to-play

Maçlarda kazandığınız Oyun Puanları ile kalıcı ekipmanlar ve Sandıklar alarak yeteneklerinizi üst seviyelere taşıyabilirsiniz. Oyunda Nexon Cash ile satın alınabilen her şey Oyun Puanı ile de satın alınabilecek.

Becerinizi öne çıkarın

Artık maçlardan sonra daha fazla Oyun Puanı ödül olarak verilecek. Böylece oyuncuları kendi oyun tarzlarına uyan kalıcı eşyalar almak için daha fazla şans sahibi olacaklar.

Şeffaf fiyatlar

Oyundaki eşyaları Nexon Cash ile satın alma imkânı devam edecek. Eşya özelliklerinin güncellenmesiyle birlikte fiyatlar da bu değişikleri yansıtacak şekilde değiştirilecek.