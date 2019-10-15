Coman'ın Türk taraftar şaşkınlığı!
Fransa'nın genç yıldızlarından Kingsley Coman, Türkiye maçının ardından şaşkınlığını gizleyemedi.
Spor Arena Dış Haber | Paris'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan Fransa - Türkiye maçının ardından Fransa'nın genç oyuncularından Kingsley Coman'dan açıklama geldi.
Fransa'daki 35 bine yakın Türk taraftar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Coman, ''Evimizde oynadık ama çok sayıda Türk taraftarlar vardı. Bu çok garip bir durumdu. Maç boyunca buna şaşırdım. Daha iyi bir sonuç alabilirdik ama ne yazık ki berabere kaldık.'' diye konuştu.
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