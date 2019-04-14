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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.04.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Colin Kazım'ın forma giydiği Veracruz'a tarihi yenilgi!

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Colin Kazım'ın forma giydiği Veracruz'a tarihi yenilgi!

Meksika Birinci Futbol Kapanış Ligi'nde (Liga MX Clausura) Colin Kazım-Richards'ın da forma giydiği Veracruz, deplasmanda Pachuca'ya 9-2 yenildi.

Hidalgo Stadı'nda oynanan 14. hafta maçında Veracruz'u 9-2 mağlup eden Pachuca, tarihi bir skora imza attı. 11 golün atıldığı bu karşılaşma, açılış ve kapanış adıyla oynandığı tarihten bu yana Meksika liginin en gollü maçı oldu.

Ev sahibi Pachuca'nın gollerini 16, 25 ve 88. dakikalarda Leonardo Ulloa, ikincisi penaltıdan olmak üzere 28 ve 56. dakikalarda Franco Jara, 31. ve 84. dakikalarda Victor Guzman, 34. dakikada Raul Lopez Gomez, 44. dakikada Edwin Cardona attı.

Veracruz'un gollerini ise 40. dakikada Diego Chavez ve 81. dakikada bir dönem Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyen Colin Kazım-Richards kaydetti.

Ligde Pachuca 24 puanla 4'üncü, Veracruz ise 4 puanla 18. sırada bulunuyor.

Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da da top koşturan 32 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu Colin Kazım, sezon başında Veracruz'a transfer olmuştu. 

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Colin Kazımın forma giydiği Veracruza tarihi yenilgi

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