Colin Kazım-Richards'ın yeni takımı belli oldu
Meksika Ligi takımlarından Lobos BUAP, geçen sezon Brezilya ligi ekiplerinden Corinthias forması giyen Colin Kazım-Richards'ı transfer ettiğini açıkladı.
Meksika ekibi Kazım-Richards transferini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
Colin Kazım-Richards, geçen sezon Corinthias formasıyla sadece 1 lig maçında 5 dakika süre alabilmişti.
Meksika ligine transfer olan Kazım-Richards kariyerindeki 15. takıma transfer oldu.
Colin Kazım-Richards'ın oynadığı takımlar:
Fenerbahçe SK
Feyenoord Rotterdam
Brighton & Hove Albion
Galatasaray SK
Blackburn Rovers
FC Bury
Sheffield United
Bursaspor
Coritiba Foot Ball Club
FC Toulouse
Sport Club Corinthians Paulista
Celtic Glasgow
Olimpiakos Pire
Feyenoord U21
Lobos (Ajansspor)
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