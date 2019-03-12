Ersun Yanal, Eljif Elmas'a moral verdi
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçında ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarının hedefine oturan Eljif Elmas’a teknik direktör Ersun Yanal ve takım arkadaşları moral verdi.
Eljif’le özel olarak görüşen Yanal, “Daha kariyerinde gidilecek uzun yılların ve Fenerbahçe’de gidecek uzun yollarımız var. Hatalarından ders çıkarman gerekiyor. Kendine daima inan ve güven. Daha 19 yaşındasın. Fenerbahçe’nin geleceği olabilecek bir potansiyele sahipsin. Daha fazla çalışman gerekiyor. Hatalarını da daima izle. Onları düzeltmeye yönelik hareket et” dedi.
Yaptığı hatalardan ve Başakşehir karşısında alınan kötü skordan dolayı kendisini suçlayan Eljif’e takım arkadaşları ise, “Tek suçlu sen değilsin, takım olarak bu kötü gidişatı düzelteceğiz. Hep birlikte ayağa kalkacağız” diyerek destek oldukları ifade edildi.
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