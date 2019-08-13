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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
13.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çok acele bir 6 numara lazım

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Çok acele bir 6 numara lazım

4-1’lik Fiorentina yenilgisi Galatasaray’daki sıkıntıyı yeniden gündeme oturttu.

İtalya'daki hazırlık karşılaşmasında en büyük zorluğu ön liberoda yaşadıklarını belirten Fatih Terim, yönetimden bir an önce takviye istedi. İdari menajer Hanedar, bu hafta sadece bu transfere odaklanacak.

6 numara aciliyeti İtalya’da 4-1 kaybedilen Fiorentina maçında bir kez daha ortaya çıktı! Galatasaray’da herkes Falcao transferine odaklansa da orta sahada ön libero eksikliği teknik heyetin artık bu açığın bir an önce giderilmesi yönünde görüş bildirmesine neden oldu. 6 numara pozisyonundaki boşluk nedeniyle Jean Michael Seri’yi ön liberoda oynatan Teknik Direktör Fatih Terim, Fildişi Sahilli oyuncudan istediği verimi alamadı. Seri’yi orijinal mevkisi olan 8 numara pozisyonunda değerlendirmek isteyen Fatih Terim, bir an önce kesici özelliği yüksek olan ön libero takviyesi talep etti.

Reddedilen teklif

Falcao ile birlikte 6 numara takviyesine odaklanan Galatasaray’a İngiltere Premier Ligi’nden beklediği haber gelmedi! Everton, Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Morgan Schneiderlin için sarı kırmızılıların yaptığı 1.5 milyon Euro’luk resmi teklifi reddetti. Sarı kırmızılıların 6 numara pozisyonu için liste başında yer alan Fransız oyuncunun transferi de gündemden düştü.

Chelsea zora soktu

Bakayoko için de Chelsea Kulübü’nün yüksek kiralama bedeli talep etmesi transferi zora sokarken, idari menajer Şükrü Hanedar’ın da, bu hafta tamamen orta saha takviyesine odaklanacağı öğrenildi.
Ayrıca sarı kırmızılı teknik heyetin farklı kaybedilen Fiorentina hazırlık karşılaşmasında kritik hatalara imza atan Marcao ile de görüşerek Brezilyalı stoperi gelecek maçlar için uyaracağı ifade edildi.

 

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