Cocu'nun 1 numarası Volkan Demirel
Volkan’la süresiz sözleşme yenilenmesinde büyük payı bulunan Hollandalı hocanın, “Tecrübenden, takımın sana olan sevgisinden ve performansından faydalanmak istiyorum” dediği ortaya çıktı.
Tam 16 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesini süresiz yenileyen kaptan Volkan Demirel’in devam etmesinde Phillip Cocu’nun payı öne çıktı. 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamın, Volkan ile yola devam etmek istediği aktarıldı.
Deneyimli hocanın bu kararında sözleşme yenileme sürecinde Volkan ile yaptığı toplantılar ve takım içerisindeki etkisi önemli oldu. Ayrıca Cocu’nun yardımcısı Van der Weerden ile yaptığı takım analizlerinde performans anlamında da Volkan’ın kilit isimlerden olduğu tespit edildi. (Fanatik)
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