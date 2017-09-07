Çocuklar için yeni proje: Sporcu gibi beslen!

Çocuklarda obezite ve aşırı kilo sorununu engellemeyi hedefleyen girişim IFA’da, sağlıklı tarifleriyle dünya çapında üne kavuşan yemek yazarı Ella Mills ve FC Barcelona’nın efsane oyuncusu Patrick Kluivert ile birlikte duyurdu.
Kluivert, “15 yılı aşkın futbol kariyerim boyunca formda kalmamı sağlıklı beslenmeye borçluyum. Çocuklarıma da aynı alışkanlıkları aşıladım. Beko’nun “Eat Like a Pro” girişimi, dünya çapında çocuklara ve ailelere sağlıklı beslenme için ilham olacak” dedi.
Önlem alınmadığı takdirde, 2025 yılına kadar 5 yaş altında obezite ya da fazla kilo sorunu yaşayacakların sayısının 70 milyona ulaşması bekleniyor. “Eat Like a Pro-Sporcu Gibi Beslen” girişimi de bu soruna dikkat çekerken, çocuklara sağlıklı beslenmeyi sevdirmeyi ve ailelere yol göstermeyi hedefliyor.
“Eat Like a Pro” kapsamında pek çok ülkede okullarda kampanya elçilerinin katılacağı etkinlikler düzenlenecek, eğitim materyalleri sağlanacak, aileler bilgilendirilecek.
Çocuklar Kahramanlarından İlham Alır
Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, “Çocuklarda obezite sorunuyla iki şekilde mücadele edilebileceğine inanıyoruz; inovatif teknolojilerimizle sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırarak ve çocukları sağlıklı beslenmeye özendirerek. “Eat Like a Pro” girişimiyle çocukları, kahramanları aracılığıyla bilinçli ve sağlıklı beslenmeye yönlendirerek, dünya genelinde sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Hedefimiz basit; önlem ve eğitimle çocuklarda obeziteyi azaltmak” dedi.
Efsane Futbolcu Kluivert’ten Destek
“Eat Like a Pro-Sporcu Gibi Beslen” kampanyasını destekleyen FC Barcelona’nın efsane futbolcusu Patrick Kluivert, bu girişimin tüm dünyada ailelere ve çocuklara sağlıklı beslenme konusunda ilham vereceğini söyledi.
Kluivert, basın toplantısında şöyle konuştu: “15 yılı aşkın futbol kariyerim boyunca formda kalmamı sağlıklı beslenmeye borçluyum. Bir sporcu olarak, yaşam boyu dengeli beslenmenin önemini biliyorum. Çocuklarıma da aynı alışkanlıkları aşıladım. Bu kampanyanın bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum.”