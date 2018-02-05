Çocuklar Duymasın dizisinde Beşiktaş sürprizi!
Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih ile Son 16 Turu'nda eşleşmişti. Siyah-beyazlılara bir destek de Çocuklar Duymasın dizisinden geldi.
Dizinin, 4 Şubat 2016 Pazar günü yayınlanan bölümünde, Çaycı Hüseyin ve arkadaşları halı saha maçı oynadı. Çaycı Hüseyin’in takımı, Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi konusunda destek verdi.
Beşiktaş’a pankartla destek
Çaycı Hüseyin ve arkadaşları halı saha maçına pankartla çıktı. Pankartta, ”Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş’a Bayern Münih karşısında başarı dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın Bayern Münih ile oynayacağı son 16 turu ilk maçı 20 Şubat Salı günü TSİ ile 22:45’te TRT1 ekranından yayınlanacak. (Ajansspor)
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