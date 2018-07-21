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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
21.07.2018 - 23:46, Son Güncelleme:

Cocu'dan transfer açıklaması: İyi bir forvet...

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Cocu'dan transfer açıklaması: İyi bir forvet...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Barış ve Eljif’in ekstra bir oyun çıkardığını ifade ederek, “Eljif’in fizik durumuna baktığımızda çok iyi bir durumu var. 120 dakika aynı şekilde oynayabilir. Barışı’nda bu tarafa biraz daha kendini vermesi gerekiyor” diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Barış, "İlk olarak 65 dakika çok iyi bir futbol oynadık. Taraftara oyunumuzu gösterdik. Üst düzey bir oyun sergileyip çok iyi pas yaptık. Çok fazla hareketlilik sağladık. Giuliano ikinci penaltıda çok şanssızdı. Son 20 dakika savaşmadık. Çünkü bazı oyuncular çok yorgundu. Çok fazla 90 dakika oynamamış oyuncularımız vardı. Taktik olarak akıllı olmamız gerekiyordu. Onların hatasını beklememiz gerekiyordu. Futbolun bu tarafını öğrenmek zorundayız. Genç oyuncularımız var ve onların öğreneceğini düşünüyorum. Maçın büyük kısmında çok büyük bir etki gösterdiğimizi söyleyebilirim. İyi bir atmosfer vardı statta” dedi.

“Barış ve Eljif ekstra bir oyun çıkardı”

Barış ve Eljif sıra dışı ekstra bir oyun çıkardığını söyleyen Cocu, “Denk genç oyuncular arasında fark olabiliyor. Eljif’in fizik durumuna baktığımızda çok iyi bir durumu var. 120 dakika aynı şekilde oynayabilir. Barışı’nda bu tarafa biraz daha kendini vermesi gerekiyor. Daha güçlü daha fit olmalı. Kalitesini sahada gerçekten gösterdi. iki genç oyuncumuz son dere olgun bir oyun oynadılar. Başka oyunculara da örnek olacak bir davranıştı” şeklinde konuştu.

“Buraya iyi oyuncular getirmek istiyoruz”

Soldado’nun antrenmanlara başladığını belirten Phillip Cocu, “Topla beraber yaptığı çalışmalar söz konusu ve bu pozitif bir durum. Şu anda iyi gözüküyor. Esas durumu takıma katılınca göreceğiz. Biz bu takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bazı pozisyonlarda yeterince kalabalık değiliz. Buraya iyi oyuncular getirmek istiyoruz. Bunlar kolay değil. Ama her şeyi yapıyoruz takımı iyi bir yere getirmek için” ifadelerini kullandı.

“Bir forvet arayışı içerisindeyiz”

Pozisyonlarla ilgili konuşmayı sevmediğini anlatan Cocu, “Ama iyi bir forvet arayışı içerisindeyiz. Barış da yeni transferlerimizden. Biz onu daha öncede biliyorduk. Eljif’de genç oyuncularımızdan biri ve onu da biliyorduk. Oyuncuyla beraber çalışmak onu iyi değerlendirmenizi sağlıyor. Bu takım için önemli bir oyuncu olacak. Onunla çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Genç bir oyuncu ve taktik açıdan kendini geliştiriyor. Kadromuz içindeki genç yeteneklerle liderler arasında dengeyi kurabilmek. Fenerbahçe’ye yeni getireceğimiz oyuncularla bunları bir harmanlamak ve güçlü bir Fenerbahçe oluşturmak istiyoruz” diye belirtti.

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