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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
13.07.2018 - 23:20, Son Güncelleme:

Cocu'dan transfer açıklaması

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Cocu'dan transfer açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Lozan şehrinde devam Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında İsviçre 2'nci Lig ekibi Lozan'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maça gelen taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Hollandalı teknik adam, "Çok sayıda taraftarımız bugün yanımızdaydı. Onların burada olması bizim için futbolcular için son derece güzel bir ortam oluşturdu. Futbolun böyle ortamlarda oynanması her zaman bizim için güzeldir. Maça gelince ilk yarıda istediğimiz gibi bir futbol sergileme yönünde ibareler gösterdik. Yaratıcı bir oyun sergiledik oyunu domine eden taraf bizdik. Pas oyunumuzu istediğimiz gibi yapabildiğimiz dakikalar vardı. İlk yarı kendi oyunumuzu oynama yönünde olumlu görüntüler sergilediğimiz bir ilk yarıydı. Pozisyonlar ürettiğimiz bir ilk yarıyı geride bıraktık. Gol atmakta hala bazı zorluklar yaşıyoruz ama bu her antrenmanda çalıştığımız bir konu. İnanıyorum ve kesinlikle eminim ki bu konuyu geliştireceğiz. İkinci yarıya eğer biz hücum oynamak istiyorsak, baskı yapmak istiyorsak rakip üzerinde takım halinde bunu yapmamız gerektiğini gördüğümüzü düşünüyorum. Herkes bunun parçası olmalı eğer baskı yapmak istiyorsak. Yoksa eğer bu şekilde olmazsa durum hata yaptığınızda kalenizde golü görüyorsunuz. İkinci yarıda çok geniş alanlar bıraktık çok açıldık ve sahanın boyunu uzattık. Sahanın boyunu uzattığımızda da böyle güzel golleri kalemizde görmüş olduk. Maçtan mağlubiyetle ayrıldık bu nedenle. Dediğim gibi sahanın boyunu bu kadar uzatmamamız ve durumu bu hale getirmememiz gerekiyordu. Ama güzel olan da bir taraf vardı. 2-0'dan sonra pes etmedik, başımızı öne eğmedik yine golümüzü atmayı başardık. Skor bizim için önemli profesyonelleriz her zaman kazanmak isteriz. Ama şunu da bilmek gerekiyor çok uzun zamandır antrenman yapmıyoruz. Bazı oyuncularımızın fizik düzeylerini daha yukarılara taşımaları gerekiyor. Bunun üzerine çalışmaları gerekiyor. Bir tatil dönemini geride bıraktık kazanmak, tempomuzu yukarıya taşımak için bir süre zamana ihtiyacımız oluyor muhakkak. Dediğim gibi bazı oyuncuların kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz ama bana göre en önemlisi harika bir örnekti bence Mehmet Topal örneğiydi bu akşam. Ben her zaman söylüyorum. Her şeyin önünde takım olmalı. Egoları bir kenara bırakmalıyız. Kişisel çıkarlarımızı hiçbir zaman takımın önüne koymamalıyız ki Mehmet Topal'ın bu akşam yaptığı buydu. Tamamen egolarını kenara bıraktı. O bu takımın kaptanlarından ve tecrübeli oyuncularından biri. İkinci yarıda sahaya çıktığımızda kaptanlık pazubandı kolunda değildi ama takım arkadaşlarına ikinci yarının tamamında bir kaptan gibi davrandı. Takım içinde bir kaptan vasfı olduğunu herkese gösterdi. Takıma nasıl ait ve dahil olduğunu gösterdi. Bu bana göre çok önemli bir örnekti. Mehmet Topal'ın bu göstermiş olduğu davranış onun nasıl bir oyuncu olduğunu sergiledi diye düşünüyorum. Aynı zamanda genç oyuncularımıza da çok iyi bir örnekti bence. Çok iyi iş çıkardı dediğim gibi. Bu takımın sadece 2-3 kaptanı yok bir bütün halinde değerlendirilmeli. Takım halinde bir yola çıktık ve takım olarak yürüyoruz. Önümüzdeki haftalarda bazı tablolar daha da netleşecektir ama onun bu davranışları, profesyonelliği ve çalışma azmi örnekti bana göre" diye konuştu.

"HANGİ POZİSYONLARDA OYUNCUYA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Transfere ihtiyaç duydukları pozisyonları bildiklerini söyleyen Cocu, "Çok fazla dedikodu duyuyorum ben de gazetelerden geliyor kulağıma. Takımın genel resmini ne noktaya getirebiliriz ne noktadayız bunun üzerine çalışıyoruz. Hangi pozisyonlarda oyuncuya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ama şu anda herhangi bir isim veremem. Tamamen sonlanınca transferler bitince anca onu duyurabiliriz ama bu konu üzerinde çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Kolay değil işimiz bazı sınırlamalar var önümüzde ama doğru kararı verebilmemiz için zamanı iyi kullanmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'YE FAYDA SAĞLAMAK İÇİN HER GÜN ÇALIŞIYORUZ"
Öncelikle o zamanda kalan süre zarfında eğer bir oyuncumuz gelirse buraya onu hazırlayabilmek için ilk maça elimizden gelen her şeyi yapabiliriz. Ama bunu önümüzdeki 2 hafta gösterir. 2 hafta içinde olacak gelişmelere göre bunu değerlendirebiliriz. Göreceğiz o maça hazır olur mu olmaz mı bu durma bakacağız. Ama önümüzde bizi kısıtlayan bazı durumlar var. Takımı tamamlamak için neler yapmalıyız nereye oyuncu almalıyız bunu net bir şekilde tabloyu önümüze koyarak değerlendirmemiz gerekiyor. Takım için önemli maçlar bizi bekliyor. Ama bu bir süreçtir. Bizi bekleyen haftalar var ve biz Fenerbahçe'ye fayda sağlamak için her gün çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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