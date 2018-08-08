Cocu'dan rövanş maçı için önemli mesaj

Cocu, Fenerbahçe'nin Portekiz temsilcisi Benfica'ya 1-0 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Benfica ile sahasında oynamanın kolay olmadığını bildiklerini söyleyen Phillip Cocu, "Hiçbir şekilde kolay maç bizi beklemiyordu. Maçın ilk yarısında yarısında çok iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum açıkçası. Birlikte oynadık, aynı zamanda Benfica'nın üzerine doğru gidebileceğimiz doğru anları beklemeye gayret gösterdik. Bu anları yakaladığımızı da gördüm açıkçası" diye konuştu.

Birlikte hareket edebilen güçlü bir takımla karşılaştıklarını kaydeden Cocu, "Bunu da biliyorduk. Maçın ilk yarısında gösterdiğimiz görüntüden mutluyum. İkinci yarıda iyi savunma yaptık, birlikte takım halinde savunma yaptık. Ama top bizdeyken çok fazla top kaybı yaşadık açıkçası. Bu da rakip kale önünde tehlike üretmemizi, hücuma çıkmamızı, rakip kalede, rakip ceza alanında üretken olmayı zorlaştırdı. İkinci maçı kendi sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmada bu durumu geliştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Phillip Cocu, Soldado ve Ayew'in rövanş maçında oynayıp oynayamayacaklarına ilişkin bir soru üzerine ise "İlk 11'de oynarlar mı oynamazlar mı buna 'evet' ya da 'hayır' diyemem şu anda. Salı günü belirleyeceğimiz bir durum" ifadesini kullandı.

Bu iki oyuncunun toparlanmış halleriyle daha fazla seçeneği olacağını söyleyen Cocu, "Ofansif olarak bugün elimizdeki oyuncuları kullanmak durumdaydık. Onlar bir seçenek daha katacak bize hücum anlamında" değerlendirmesinde bulundu.

Benfica'nın sahasında çok fazla pozisyon üretmenin kolay olmadığını dile getiren Hollandalı teknik adam, "İlk yarıda topla daha iyiydik, daha üretken bir görüntü sergiledik. Ama ikinci yarıda daha savunmaya yakın bir görüntü sergiledik. İkinci maçı kendi sahamızda oynayacağız ve çok da kötü bir skorla gitmiyoruz bana göre" dedi.