Cocu'dan istifa açıklaması

Phillip Cocu, ''Ali Koç ile aramızda istifa ileilgili bir konuşma olmadı'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında yarın Spartak Trnava ile mücadele edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu açıklamalarda bulundu.

Spartak Trnava maçının çok önemli bir maç olacağını dile getiren Phillip Cocu, "Son maçta soru almadığım için sizlerden özür dilerim. Genellikle aslında hep bu soruları cevaplandırırım ama o akşam hayal kırklığı çok üst düzeydeydi. Yüksek duygular içindeydim ve bazen kısa tutmak en iyisidir" dedi.

"FENERBAHÇE HİÇ ALIŞIK OLMADIĞI BİR DURUMDA"

Cocu, en kısa sürede ayağa kalkmayı başarmaları gerektiğini ifade ederek, "Herkes bu durumu değiştirmek adına elinden geleni yapıyor. Bu durumdan kimse mutlu değil. Hasan Ali de açıkladı zaten Fenerbahçe hiç alışık olmadığı bir durumda. Sadece bireysel olarak performans alamamalıyız. Bizim istediğimiz takım halinde bu işi başarmak. Biz bir şey başaracaksak farklı milletlerden oyuncuları bir araya getirerek bu işi başaracağız. Hem saha içinde hem de dışında bu değişimin ne kadar zorlu olduğunun farkımdayız. Ligdeki pozisyonumuz kesinlikle kabul edilemez. Fenerbahçe için olması gereken pozisyon değil. Son karşılaşmada yaşadığımız hayal kırıklığı son derece fazlaydı. İstediğimiz skoru alabileceğimizi gösteremedik'' şeklinde konuştu.

"SKRTEL'İN VARLIĞI BU TAKIM İÇİN ÖNEMLİ"

Cocu, sakatlığı sona eren Skrtel ile ilgili olarak, ''Evet döndü antrenmanlara katıldı. Mutluyuz tekrar aramıza döndüğü için. Varlığı bu takım için önemli'' diye konuştu.

"İSTİFA KONUSU DOĞRU DEĞİL"

Phillip Cocu, Başkan Ali Koç ile arasında istifa etmesi yönünde çıkan haberler hakkında şu ifadeleri kullandı:

''Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok, doğru değil. Comolli ile irtibat halindeyiz. Bu yolculuğa birlikte çıktık. Bu durumdan hepimiz rahatsızız. En hızlı şekilde bu durumdan çıkmak istiyoruz. Tek söyleyeceğimiz aramızda çok konuşma oldu. Böyle bir konuşma olmadı. Sadece yarınki maçı bekliyoruz."

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk edecek. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcularından Hasan Ali Kaldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligine iyi başlayamadıklarını dile getiren Hasan Ali Kaldırım, 'İlk maçta istemediğimiz bir sonuç elde ettik yarınki Spartak Trnava maçı daha da önem kazandı. İç sahada mutlaka kazanmamız gerekiyor. Şuandaki bulunduğumuz durumun farkındayız ve bu durumu çözebilmek için hepimizin biraz daha takım halinde sorumluluk alması gerekiyor. Çok konuşmak bir şey değiştirmiyor Umut ediyorum ki yarın takım halinde sahada konuşacağız'' dedi.

''BİREYSEL OLARAK HEPİMİZİN BİR TIK DAHA ÜST SEVİYEYE ÇIKMASI GEREKİYOR''

Takım arkadaşları ile konuşmalar yaptıklarını kaydeden Hasan Ali, ''Öncelikle bireysel olarak hepimizin bir tık daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Daha fazla sorumluluk almamız lazım bu bir takım oyuncu 3-4 kişi ile idare edebileceğimiz bir şey değil. Yeni bir yapılanma aşamasındayız. Başlarda sancılı olacağını biliyorduk ama şu anki bulunduğumuz durum çok farklı. Fenerbahçe genlerinde arka arkada mağlubiyetler olamaz onun için daha iyi bir takım olmamız lazım kenetlenmemiz lazım'' diye konuştu

"KENDİMİ HAZIR TUTMAYA ÇALIŞIYORUM''

Hasan Ali Kaldırım kendi performansı ile ilgili olarak ise ''Şuan benim 7'nci senem dönem dönem daha fazla eleştiri oldu bazen de durumu tersine çeviren tepkiler odu. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Her zaman kendimi yüzde yüz hazır etmeye çalışıyorum. Ben kendi üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş maçında iyi performans sergilemiş olabilirim'' şeklinde konuştu.