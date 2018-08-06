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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.08.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

Cocu'dan Benfica maçı öncesi ilk 11 açıklaması!

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Cocu'dan Benfica maçı öncesi ilk 11 açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve Brezilyalı futbolcu Giuliano, sarı lacivertli kulübün yarın Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Phillip Cocu, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, "Sezon öncesi kampının 6'ncı haftasındayız, artık lig başlıyor, gerçek mücadele başlıyor. Benfica ile oynayacağız, çok kalteli bir takımla karşılaşacağız, onlara çok saygı duyuyoruz ama kendimize de inanıyoruz. Çok iyi bir sezon öncesi kampı geçirdik, böyle bir maça çıkacağımız için mutluyuz. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum, biz de iyi bir skor almak için mücadele edeceğiz. İkinci maçta kendi taraftarımız önünde turu geçen taraf olmak istiyoruz" dedi.

"KALİTEMİZE İNANIYORUZ"
Benfica maçına hazır olduklarını vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Yarın oynayacağımız maça hazırız, çok maç yaptık hazırlık döneminde. Maçlara ihtiyacınız vardır kendi felsefenizi yerleştirmek ve oyununuzu geliştirmek için. Maçlarımıza devam ederek yola devam edeceğiz. Oyuncu anlamında büyük bir değişiklik olmadı. Ama yeni bir teknik direktör var, yeni bir antrenman tarzı, yeni bir oyun tarzı var. Oyuncularımdan mutluyum. Son maçlarda nasıl bir niyetle sahada olduğumuzu gösterdik, Avrupa'da oynuyorsanız kolay takım yoktur. Her maç maksimumunuzu vermelisiniz, turu geçmek istiyorsanız. Biz de bunu istiyoruz. Her rakibe saygı duyuyoruz ama bunun adı korku değil. Kalitemize inanıyoruz ve son dakikaya kadar iyi bir sonuç almak için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"SOUZA BU TAKIMIN BİR PARÇASI, O YÜZDEN BURADA"
Bir gazetecinin, "Josef de Souza bu maçta cezalı ancak takımla getirdiniz, sebebi bir dönem Porto'da oynaması mı" sorusuna yanıt veren Cocu, "Souza'nın buraya gelmesinin sebebi, bu takımın bir parçası olması. Bizim için önemli bir oyuncu, iki maçta da cezalı ama takıma yardımcı olabileceğini, katkı yapabileceğini düşündük ve o yüzden buraya getirdik" diye konuştu.

Benfica'nın analizi ile ilgili yorum yapmaktan kaçınan Phillip Cocu, "Ben hiçbir zaman kimin oynayacağı ile ilgili demeç vermem, önce oyuncuları bilgilendirmek gerekiyor. Aynı zamanda taktiksel bir mücadeleye çıkacağız. Yarını bekleyelim, kimin oynayacağını görelim" açıklamasını yaptı.

"SADECE SAVUNMA YAPMAK İÇİN SAHADA OLMAYACAĞIZ"
Benfica'nın hücumcu bir takım olmasının hatırlatılması üzerine açıklama yapan Cocu, "Sadece savunma yapmak için sahada olmayacağız, İnisiyatif almamız gerekiyor. Sürekli yaratıcı olmaya çalışacağız, Benfica yaratıcı bir takım, Çok sayıda dribling yapan oyuncuları var. Tecrübeli bir takım. Geçiş oyununu iyi oynuyorlar ama Benfica ile ilgili doğru cümle; birlikte olduklarında güçlü bir takımlar. Biz maksimumumuzu sahaya yansıtmalıyız. İkinci maçta avantajlı olacağımız bir skor almak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

GIULIANO: "GALİBİYET İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, yarın zor bir rakiple oynayacaklarının altını çizerek, "Bu maçları oynamaya alışık bir takım var karşımızda. İyi bir sezon öncesi kampı geçirdik. Gelişimizi göstererek yarın maça çıkacağız. Yeni bir hocamız var, onun oyun sistemine göre hazırlandık. Nasıl çalıştığımızı yarın göstermek istiyoruz. Tabii ki yarınki karşılaşma turun belirleyicisi olmayacak. Turun ikinci maçı da var. Ama yarınki maç bu turun nasıl bir şekilde geçeceğini gösteren bir maç olacak. Rakibimizi rahatsız edecek, top bizde değilken sürekli olarak baskı yapacağız. Galibiyet için sahada olacağız" dedi.

"ÇOK İYİ KONSANTRE OLMAMIZ GEREKİYOR"
Benfica'nın stadı ve taraftarlarının oluşturduğu atmosfer ile ilgili gelen bir soru üzerine yorum yapan Giuliano, "Bir futbolcu olarak kendinizi en iyi hissettiğiniz akşamlardır dolu tribünlere karşı oynayacağınız maçların oynandığı akşamlar. Maça gidersiniz ve son derece motive olursunuz. Gerek içeride, gerek dışarıda oynayın, kendinizi göstermek istersiniz, bunu bir fırsat olarak görüyorum ben. Yarın akşam çok tutkulu olduğunu bildiğimiz Benfica taraftarı önünde oynayacağız. Maça iyi başlayamazlarsa, biz istediğimiz baskıyı yaparsak, o zaman onların taraftarı bizim lehimize yer alabilir. Bizim de çok önemli bir taraftar grubumuz var. Ama sonuç olarak sahaya çıkanlar taraftarlar değil, bizim çok iyi konsantre olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"OYUNA ODAKLANIRSAK, İSTEDİĞİMİZ SKORU ALABİLİRİZ"
Giuliano, Brezilyalı futbolcu Jonas'ın Benfica yönetimi tarafından kadro dışı bırakılması ile ilgili gelen bir soruya, "Jonas'ı çok iyi tanıyorum, Benfica'da çok iyi sezonlar geçirdi ama onun durumuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Başkanlarının ve kendisinin aldığı bir karardır, o kendi yönetimlerinin bildiği iş. Ben onun çok kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Jonas'ın burada olmamasının bizim lehimize olduğunu düşünmüyorum ama belki onların kalitesini bir tık aşağı çekmiştir" yanıtını verdi.

Giuliano son olarak kaliteli bir takım ile oynayacaklarını ancak kendilerinin de kaliteli bir ekip olduğunu belirterek, "Bu analizler hocamızın işi. Ben şu anda Benfica'nın güçlü yanlarını anlatamam, onların planları değişebilir. Çok hücumcu bir takım olduğunu söyleyebilirim. İyi savunma da yapıyorlar. İkinci maç için avantaj elde etmek isteyecekler. Kaliteli bir takımla oynayacağız ama biz de kaliteli bir takımız. İyi bir şekilde oyuna odaklanırsak, istediğimiz skoru alabiliriz" dedi ve sözlerini noktaladı.

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