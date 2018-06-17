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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.06.2018 - 17:25, Son Güncelleme:

Cocu'da son dakika! Kuyt sürprizi

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Cocu'da son dakika! Kuyt sürprizi

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Phillip Cocu getiriliyor. Yardımcısının da Dirk Kuyt olması konusunda çalışmaların olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de Phillip Cocu isminin yeni teknik direktör olarak resmiyet kazanması için gün sayılıyor. Yönetim, İstanbul'a gelerek bir dizi görüşmede bulunan cocu'nun menajeri Rob Jansen ile her konuda anlaşma sağladı.

Jansen, sarı - lacivertliler ile oldukça pozitif geçen görüşmede deneyimli teknik adamın kontratı konusunda hukuksal açıdan son düzenlemeleri yaptığı öğrenildi.

PSV Eindhoven ile 2019 yılına kontratı bulunan 47 yaşındaki çalıştırıcıya imza attırmak için uğraşan Fenerbahçe, Hollanda kulübüyle de görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertli yönetimin, bir miktar tazminat ödeyerek bu sorunu da ortadan kaldırdıktan sonra Cocu ismini önümüzdeki hafta içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

BeIN Sports'un haberine göre, PSV Eindhoven yönetimi de Fenerbahçe'nin Phillip Cocu ile ilgilendiği haberlerini doğruladı. Henüz resmi olarak biten bir şey olmadığını belirten Hollanda kulübünün yetkilileri Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Bir süredir tatilde bulunan Phillip Cocu'nun da Fenerbahçe maçlarını izleyerek, ön hazırlık yapmaya ve takım hakkında bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi.

Cocu'nun yardımcılığı için adı geçen Dirk Kuyt'ın tercihini yeni göreve başladığı Feyenoord genç takımından yana kullanacağını sarı lacivertlilere ilettiği belirtildi. 47 yaşındaki çalıştırıcının, asistanlığını tıpkı PSV'de olduğu gibi Van der Weerden'in yapacağı kaydedildi.

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