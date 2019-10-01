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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.10.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...

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Abdullah Avcı’nın yönetimindeki Kartal, geçen sezon Phillip Cocu’yla benzer bir sorun yaşayan Fenerbahçe’nin de gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Trabzonspor deplasmanından 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan Siyah- Beyazlılar’da kötü gidişat, bu sonuçla devam etmişti. Trabzon mücadelesinin ardından ligde 6 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Kara Kartal, 5 puan toplayabildi. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın yönetiminde beklenen sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, geçen sezon benzer bir süreç yaşayan ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de gerisinde kaldı. Aziz Yıldırım’dan başkanlık koltuğunu devralan Ali Koç’un göreve gelmesiyle takımın başına getirilen Phillip Cocu, Sarı- Lacivertliler’de ilk 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puan toplamıştı.

İstifayı düşünmüyor

Abdullah Avcı, Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada istifayı düşünmediğini açıklamıştı. Geçen sezon Fenerbahçe’nin başında benzer bir süreci yaşayan Hollandalı teknik adam ise kötü gidişatı engelleyememesi sonrasında 10. haftada Ankaragücü karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından gönderilmişti.

Lig tarihinde ikinci kez

Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor karşısında aldıkları sonuçla, lig tarihinin en kötü ilk 6 hafta performansını tekrarladı. Kara Kartal, 1975-76 sezonundan beri en başarısız görüntüsüne imza attı. Beşiktaş, o dönemde de 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış, rakip fileleri 6 kez sarsmış ve kalesinde 10 gol görmüştü. Benzer sonuçlar alan Abdullah Avcı’nın takımı da 8 gol atıp kalesini 12 kez kapatamadı.

42 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş, 1977’den sonra ilk kez deplasmandaki en uzun yenilgi serisini yaşıyor. Bu tarihte üst üste 7 karşılaşmayı kaybeden Beşiktaş, 42 yıl sonra benzer bir durum içerisinde bulunuyor... Kara Kartal, ligde üst üste 5 deplasmanda kayıp yaşayıp bu alandaki kötü performansını tekrar etmeye yaklaştı.

Cocu şoku Abdullah Avcı...

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