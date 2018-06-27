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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
27.06.2018 - 17:42, Son Güncelleme:

Phillip Cocu'nun imza töreni

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Phillip Cocu'nun imza töreni

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, İstanbul'a geldi.

Sabah saatlerinde eski kulübü PSV Eindhoven ile vedalaşan Hollandalı teknik adam, daha sonra uçağa binerek saat 16.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Cocu'yu havalimanında kulüp yetkilileri çiçeklerle karşılarken, daha sonra araçla havalimanından ayrıldı.

Phillip Cocu saat 18.30'da Ülker Stadyumu'nda düzenlenen tören ile kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Basın toplantısından canlı sözler şu şekilde:

Ali Koç: İkinci kez burada beraberiz, hep beraber. Hoşgeldiniz, teşekkür ederiz. Bizim için öenmli bir günde buradayız, nice iyi günleri hep beraber yaşamak dileyğiyle. Bugün başkan ve yönetim kurulu olarak ilk defa bir hocayla anlaştık. Sembolik imza törenimizi yapıyoruz. Arzum ve dileğim başkan olduğum müddetçe, umarım bir dönemden fazla olur. İlk ve son teknik direktör anlaşması olur. Yüksek bir beklentinin olduğunu biliyoruz. Comolli'nin liderliğinde Phillip Cocu'nun önderliğinde nice başarılara imza atarız. Phillip'e ailesine, yardımcısı Chris'e, onun ailesine Türkiye'ye ve İstanbul'a hoşgeldin diyoruz.Damien ile 1 yıldır çalıştığımızı size izah etmiştim. Hem futbolcu hem de teknik direktör tarafında ciddi çalışmalar yaptığımızı, bunları yaparken istatistikler kullandığımızı, belirli bir anlayış ve felsefe çerçevesinde hareket ettiğimizi, bir Türk hocada karar kılarsak bunu Aykut Kocaman olacağını söylemiştim. 

 Aykut hocaya, Fenerbahçe'ye hem geçtiğimiz sezon, hem de bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı, başkan ve bir taraftar olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe söz konusuysa, Aykut hocanın bir teknik direktörden çok fazlası olduğunu ifade etmiştim. Kendisiyle kararımızı konuşurken, dedi ki, ben çalışmayacağım bir müddet, lüften benim ekibimiz haklarımın korunması konusunda sizden destek istiyorum. Biz de sadece ekibinizin değil, sizin de haklarınız korunacaktır. Aykut hocanın ekibiyle hocamız Phillip Cocu çalışmaya başlayacak. Arzu ettikleriyle de devam edecek. Bu anlayış için de ham Aykut hoca hem de ekibine teşekkür ediyorum.

 

Phillip Cocunun imza töreni

Phillip Cocunun imza töreni

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