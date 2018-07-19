Cocu: Baskıya alışmalıyız
3-0 kazandıkları Fulham maçındaki futbolu çok beğendiğini ifade eden Hollandalı teknik adam, transferle ilgili olarak, “Gecikmemizin tek sebebi UEFA’nın getirdiği kısıtlamalar. Ama bunu bir bahane olarak sunmayacağız” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takımının 3-0 kazandığı Fulham maçı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, özellikle oyuncularına önemli mesajlar verdi:
Fulham karşısında şans verdiğiniz Ferdi ve Barış’ı nasıl buldunuz?
Öğrenecekleri çok şey var. Haftada 3 maç oynayacağız. Buna uyum sağlamaları zor görünüyor. Oynayarak tecrübe kazanabilirler.
Sosyal medyada bazı oyunculara büyük baskı var. Onlara ne tavsiye edersiniz? Eğer Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorsanız her zaman baskı altında olursunuz. Büyük bir takımdayız ve büyük bir ligde mücadele ediyoruz. Eleştiriler her zaman olacak. Baskıya alışmalıyız.
Transfer çalışmalarında son durum nedir?
Transferlerimiz geç oluyor belki ama bunun sebebi UEFA’nın getirdiği kısıtlamalar. Bunu bir bahane olarak sunmayacağız. Önemli olan doğru seçimi yapmak. Bizim oyun felsefemize uyan, ihtiyacımız olan pozisyonlarda doğru oyuncuları buraya getirmek.
Şampiyonlar Ligi için kadro bildirmeye birkaç gün kaldı ve Fulham karşısında Giuilano forvet oynadı. Bu konudaki düşünceniz?
Sadece bir oyuncuya bağlı kalmamalıyız. Fulham maçındaki performansımızı takım halinde sergilersek hedeflerimize ulaşabiliriz. Ben takımın gelişiminden memnunum
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