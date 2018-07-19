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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
19.07.2018 - 23:17, Son Güncelleme:

Cocu: Baskıya alışmalıyız

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Cocu: Baskıya alışmalıyız

3-0 kazandıkları Fulham maçındaki futbolu çok beğendiğini ifade eden Hollandalı teknik adam, transferle ilgili olarak, “Gecikmemizin tek sebebi UEFA’nın getirdiği kısıtlamalar. Ama bunu bir bahane olarak sunmayacağız” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takımının 3-0 kazandığı Fulham maçı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, özellikle oyuncularına önemli mesajlar verdi:

Fulham karşısında şans verdiğiniz Ferdi ve Barış’ı nasıl buldunuz?

Öğrenecekleri çok şey var. Haftada 3 maç oynayacağız. Buna uyum sağlamaları zor görünüyor. Oynayarak tecrübe kazanabilirler.

Sosyal medyada bazı oyunculara büyük baskı var. Onlara ne tavsiye edersiniz? Eğer Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorsanız her zaman baskı altında olursunuz. Büyük bir takımdayız ve büyük bir ligde mücadele ediyoruz. Eleştiriler her zaman olacak. Baskıya alışmalıyız.

Transfer çalışmalarında son durum nedir?

Transferlerimiz geç oluyor belki ama bunun sebebi UEFA’nın getirdiği kısıtlamalar. Bunu bir bahane olarak sunmayacağız. Önemli olan doğru seçimi yapmak. Bizim oyun felsefemize uyan, ihtiyacımız olan pozisyonlarda doğru oyuncuları buraya getirmek.

Şampiyonlar Ligi için kadro bildirmeye birkaç gün kaldı ve Fulham karşısında Giuilano forvet oynadı. Bu konudaki düşünceniz?

Sadece bir oyuncuya bağlı kalmamalıyız. Fulham maçındaki performansımızı takım halinde sergilersek hedeflerimize ulaşabiliriz. Ben takımın gelişiminden memnunum

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