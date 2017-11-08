CLUJ müzesinde Galatasaray köşesi!

Cluj Kulübünün kupalarının sergilendiği müzede Ali Sami Yen'in, hayatı ve Galatasaray için önemine ayrı bir yer, 2009!yılında yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın ise son toprak ve çimlerinin yer aldığı özel olarak üretilen serinin Cluj müzesinde de yer alması dikkat çekti...Sarı-kırmızılılar, o dönemdeki adı ''Kolojvar'' olan ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Transilvanya bölgesinin şampiyonu durumundaki Cluj'u, 1911 yılında İstanbul'da ağırlayarak iki müsabaka yaptı.

''Kolojvar'' takımıyla 14 Nisan 1911 yılında İttihadspor sahasında karşılaşan ''Cim Bom'', rakibiyle 2-2 berabere kalırken, bu maç Galatasaray'ın ve bir Türk takımının, yabancı ülke ekipleriyle oynadığı ilk müsabaka olma özelliği de taşıdı.

AVRUPA'DA İLK ZAFER

Bu müsabakadan 2 gün sonra 16 Nisan 1911'de ''Kolojvar''la yeniden karşılaşan Galatasaray, sahadan bu kez 4-2 galibiyetle ayrıldı ve bu sonuç da Türk takımlarının yabancı bir takıma karşı elde ettiği ilk zafer oldu.

Ali Sami Yen'in kulübün kuruluş amaçları arasında saydığı, ''Türk olmayan takımları yenmek'' fikri doğrultusunda ilk adımını ''Kolojvar''a karşı atan Sarı-Kırmızılılar, rakibiyle 5 ay sonra bu kez rakip sahada karşılaştı.

1911 yılının eylül ayında turneye çıkan Galatasaray, Kolojvar kentinin yeni stadının açılışında rakibine konuk oldu.



1 Eylül tarihindeki maçın skoruyla ilgili farklı bilgiler bulunurken, bazı kaynaklarda 5-1, bazı kaynaklarda ise 5-0 kaybedildiği aktarılır.

İki takımın 13 Eylül'de oynanan ikinci müsabakasında ise ev sahibi ekip bu kez 4-1'lik skorla galip gelmiştir.

Bu turneyle, yurt dışında maç yapan ilk Türk takımı olarak tarihe geçen Galatasaray, ''Kolojvar'' müsabakalarının ardından dönemin efsane ekiplerinden Ferençvaroş'la 15 Eylül 1911 tarihinde Budapeşte'de oynadığı karşılaşmayı da 7-1 yitirdi.