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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.11.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

Club Brugge'de Mbaye Diagne kadro dışı kaldı

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Belçika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Club Brugge'de kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne, kadro dışı bırakıldı.

Basın toplantısı düzenleyen Club Brugge'ün teknik direktörü Philippe Clement, hafta içi Paris-Saint-Germain (PSG) ile deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında 1-0'lık yenilginin baş sorumlusu olarak gösterilen Diagne hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Takımının söz konusu karşılaşmadaki performansından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Clement, "Biri dışında bütün oyuncularımı kutluyorum. Bir Belçika takımının, PSG gibi büyük bir takım önünde bu kadar iyi oynayabildiğini görmeyeli uzun süre olmuştu. Ancak bir oyuncumuzun yaptığı aptal bir hata, maçın doğrudan sonucuna etki etti. Ona maçtan sonra çok sinirlendim ama saatler süren bir tartışma olmadı." dedi.

Mbaye Diagneden bir skandal daha Tekme, tokat...
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Maçın bitiminin ardından soyunma odasında oyuncular arasındaki gerginliğin kendisinin odaya girişiyle son bulduğunu kaydeden Belçikalı teknik adam, "Diagne'ye yaptığı hareketin sonuçlarının ağırlığını anlattım. Hiç cevap vermedi çünkü hatalı olduğunu anlamıştı. Bu hareketin bir bedeli olacak. Diagne, pazar günü Royal Antwerp maçının kadrosunda yer almayacak. Sonraki haftalardaki davranışlarına göre, bu durumun devam edip etmeyeceğine karar vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Senegalli golcünün daha sonra birçok kez kendisinden ve takım arkadaşlarından özür dilediğini aktaran Clement, "Diagne'nin bu kulüpte bir geleceğinin olup olmayacağı, artık kendi elinde. Bu kulüp, bugüne kadar büyük karakterli birçok oyuncu yetiştirdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Diagne, Club Brugge'ün PSG ile oynadığı karşılaşmanın 76. dakikasında kazanılan penaltıda, takımın penaltı atışlarını kullanan oyuncu olarak seçilmemesine rağmen topu zorla almış ve kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirememişti.

Club Bruggede Mbaye Diagne kadro dışı kaldı

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