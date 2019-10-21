Club Brugge'da Diagne şoku!
Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacak Club Brugge'da Mbaye Diagne gelişmesi yaşanıyor.
Spor Arena Dış Haber | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Club Brugge ile Paris Saint-Germain, Belçika'da karşı karşıya gelecek.
Belçika ekibinin PSG kadrosu açıklanırken sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne, kadroda kendisine yer bulamadı.
6 puanı bulunan PSG'yi konuk edecek olan Club Brugge'un grupta 2 puanı bulunuyor.
İşte Club Brugge'un PSG kadrosu: Mignolet, Horvath, Lammens, Sobol, Kossounou, Mitrovic, Deli, Cools, Mechele, Mata, Balanta, Schrijvers, Vanaken, Rits, De Ketelaere, Sagna, Vossen, Diatta, Okereke, Tau, Dennis, Openda...
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